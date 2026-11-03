2 miliony euro za „Grubego Josa”. Rekordowa nagroda za najgroźniejszego bossa Europy

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Władze Holandii dziesięciokrotnie zwiększyły stawkę za głowę jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Za informacje prowadzące do aresztowania Josa Leijdekkersa, znanego jako „Gruby Jos”, oferują rekordowe 2 miliony euro. Skazany zaocznie na wieloletnie więzienie król kokainy ukrywa się w Sierra Leone.

Holenderskie służby postanowiły dziesięciokrotnie zwiększyć dotychczasową nagrodę za informacje prowadzące do zatrzymania 35-letniego Josa Leijdekkersa. Obecnie wynosi ona rekordowe 2 miliony euro. Jak podkreślił minister sprawiedliwości David van Weel:

„Było to konieczne ze względu na zagrożenie, jakie Leijdekkers stanowi dla bezpieczeństwa narodowego, naszego demokratycznego państwa prawa oraz międzynarodowego porządku prawnego”.

Zatrzymanie Leijdekkersa jest „najwyższym priorytetem” dla prokuratorów. Nazwisko tego człowieka figuruje na liście najbardziej poszukiwanych osób Europolu.

Kim jest „Bolle Jos” i jak dorobił się milionów?

Jos Leijdekkers, znany również jako „Bolle Jos” lub „Gruby Jos”, to obywatel Holandii, który w ostatnich latach ukrywał się poza granicami swojego kraju.

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Według holenderskiej policji, obecnie przebywa on w Sierra Leone, gdzie posługuje się nazwiskiem Omar Sherrif. Informacje o jego obecności w tym afrykańskim państwie potwierdzają zdjęcia, na których Leijdekkers miał być widziany w towarzystwie urzędników państwowych, w tym samego prezydenta. Mimo żądań ze strony holenderskich prokuratorów, władze Sierra Leone odmówiły ekstradycji przestępcy.

Leijdekkers od lat jest nieuchwytny, ale w 2024 roku sąd w Rotterdamie skazał go zaocznie na 24 lata więzienia za przemyt ponad siedmiu ton kokainy. W Belgii wydano jeszcze surowszy wyrok – aż 79 lat pozbawienia wolności.

Holenderskie służby szacują, że na procederze narkotykowym Leijdekkers zarobił dziesiątki milionów euro. Jest także podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy i stosowanie przemocy. Śledztwa przeciwko niemu wciąż trwają.

Najwyższa nagroda w historii holenderskiej policji

Nagroda w wysokości 2 milionów euro to najwyższa suma, jaką kiedykolwiek zaoferowały holenderskie władze w sprawie kryminalnej. Otrzyma ją osoba, która przekaże informację prowadzącą do aresztowania Leijdekkersa. Śledczy liczą, że rekordowa kwota zmotywuje do współpracy osoby mające wiedzę na temat miejsca pobytu przestępcy.