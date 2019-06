"Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich"- tak papież Franciszek skomentował sprawę śmierci 17-letniej Holenderki Noi, ofiary trzykrotnego gwałtu w dzieciństwie. Nastolatka, która poprosiła o eutanazję, zmarła w niedzielę.

Na oficjalnym papieskim profilu na Twitterze zamieszczono następujące słowa Franciszka: "Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani, to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; niepoddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję".



Sprawa nastolatki z Holandii jest na pierwszych stronach włoskiej prasy.

17-letnia Noa zwróciła się o eutanazję argumentując to tym, że po gwałtach w wieku 11 i 14 lat cierpi na depresję oraz anoreksję i nie jest w stanie dłużej żyć. Odeszła w swoim domu w Arnhem.

Po latach walk, przegranych batalii, jestem wykończona. Prawie nic nie jem, nie piję. Postanowiłam odejść, bo nie jestem w stanie dłużej tego znieść - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych. Zapewniła, że nie działa pod wpływem impulsu. Na rozmyślenia miała lata. Poprosiła przyjaciół, by nie próbowali jej odwieść od decyzji. Kochać, to pozwolić odejść - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych.

W Holandii eutanazja jest dozwolona od 12. roku życia. W odejściu z tego świata pomagają specjalistyczne kliniki. W 2017 roku na ten krok zdecydowało się 6 585 osób. Eutanazja jest legalna także w kilku stanach USA, Kanadzie i w Belgii.





800 70 2222 - całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie



116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży



Możesz też napisać maila lub porozmawiać na czacie.



