17-latek uratował osiem osób ze wzburzonego morza. Bohaterski wyczyn licealisty

RMF24

17-letni Denis, ratownik na nadmorskiej plaży i licealista spod Rzymu, jednego dnia uratował osiem osób. Plażowicze kąpali się w miejscowości Torvaianica mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły nastolatka bohaterem. Przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę.

Bohaterski wyczyn nastolatka

17-latek pracuje podczas wakacji jako ratownik na plaży w miejscowości Torvaianica niedaleko Rzymu. Tam, mimo wywieszonej czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli, wiele osób weszło do wzburzonego morza – wskazała włoska prasa. Nastolatek rzucał się do morza i uratował po kolei osiem osób, narażając się na duże ryzyko.

Sytuacja ta pokazuje, że nawet piaszczyste plaże i łagodne zejście do morza – jakie charakteryzuje kąpielisko w Torvaianica, popularne zarówno wśród Rzymian, jak i turystów – mogą stanowić śmiertelne zagrożenie, gdy fale są wysokie. Przekonali się o tym wszyscy uratowani przez licealistę.

W sieci aż zawrzało

Wiadomość o wyczynie młodego ratownika rozpowszechniono na portalach społecznościowych. Publikowane są pochwały i słowa podziwu dla bohaterskiego czynu oraz apele o przyznanie mu nagrody. Przy okazji nie szczędzono krytyki pod adresem tych, którzy kąpią się, nie zważając na zakazy.

Szczególnie popularny jest następujący wpis: „Chłopak o imieniu Denis pracuje w wakacje, żeby uczciwie zarobić, a zamiast mieć spokój, musi przeprowadzić osiem akcji ratunkowych jedna po drugiej, bo wy nie macie za grosz rozumu. Osiem! Czy wy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie?”.

Denis jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomezia w stołecznym regionie Lacjum.