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Skandal w Portugalii. Władze Lizbony ukryły raport, który sporządzili rzeczoznawcy po wypadku we wrześniu ub. roku kolejki linowo-terenowej Gloria w stolicy Portugalii. Zginęło wtedy 16 osób, a 24 zostały ranne.

CNN Portugal przekazała, że władze portugalskiej stolicy od ponad roku posiadały raport, który jednoznacznie dowodził złego stanu technicznego kolejki Gloria. Te doniesienia potwierdził burmistrz Lizbony Carlos Moedas.

Stołeczne władze otrzymały też krótko po katastrofie Glorii raporty techniczne dotyczące trzech innych działających w mieście kolejek: Bica, Lavra i Santa Justa. Te dokumenty także zostały utajnione. Ruch na trasach tych kolejek jest wstrzymany od 3 września ub. roku.

Jak wynika z tych raportów, na początku września wszystkie cztery lizbońskie kolejki miały problemy techniczne. Wykryto też nieprawidłowości w procedurach naprawczych i konserwacyjnych.

Według CNN Portugal raporty ukrywane przez ratusz dowodzą, że władze spółki miejskiej Carris, operatora kolejek, miały wiedzę o usterkach kolejek jeszcze przed wypadkiem Glorii.

Lina nośna z mniej wytrzymałego materiału

Policyjne dochodzenie w sprawie wypadku ma zakończyć się w marcu przyszłego roku. Portugalskich mediów informują już jednak, że śledczy ustalili, że główną przyczyną katastrofy była wymiana liny nośnej Glorii. W efekcie montażu pojazd został wyposażony w 2022 r. w mniej wytrzymały materiał.

Do wypadku doszło 3 września 2025 r. W kolejce Gloria pękła właśnie lina nośna. Kolejka wypadła z szyn z prędkością 60 km/godz. i uderzyła w ścianę pobliskiego budynku. Zginęło 16 osób, 24 zostały ranne.