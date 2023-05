14-letni chłopak otworzył ogień w szkole w Belgradzie w Serbii, zabijając dziewięć osób - ośmioro uczniów i woźnego. Wkrótce potem został zatrzymany. Serbska policja poinformowała, że nad planem ataku pracował miesiąc, w czasie którego sporządził m.in. listę dzieci, które chciał zabić.

Służby przed szkołą w Belgradzie / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP

14-letni chłopak, uczeń siódmej klasy, otworzył ogień w szkole w stolicy Serbii, Belgradzie.

Widziałam, jak dzieci uciekały ze szkoły, krzyczały. Przyszli rodzice, niektórzy wpadli w panikę - mówiła telewizji TV RTA jedna z uczennic.

Według najnowszych danych, 14-latek zastrzelił ośmioro uczniów (siedem dziewczynek i chłopca) oraz zatrudnionego w szkole woźnego. Kolejne osoby - sześcioro dzieci oraz nauczycielka - są ranni.

Funkcjonariusze wyjaśnili, że zamachowiec zdobył broń w mieszkaniu swojego ojca, a w swojej torbie miał też cztery koktajle Mołotowa.

Jego plan wyglądał jak z gry komputerowej czy horroru - był szczegółowy i dokładny, wszystko było oznaczone cyframi, łącznie z dziećmi, które chciał zabić - dodał Veselin Milić z serbskiej policji.

14-latek otworzył ogień od razu po wejściu do szkoły. Po oddaniu strzałów do woźnego, pracowników szkoły oraz zgromadzonych wokół wejścia do budynku dzieci, udał się w stronę pomieszczenia, gdzie odbywała się lekcja historii jego klasy. Tam zaczął strzelać do nauczycielki oraz swoich koleżanek i kolegów.

Po wszystkim wyszedł na podwórko szkoły i zadzwonił na policję, przedstawił się jako Kosta Kecmanović i powiedział, że strzelał do większej liczby osób - powiedział Milić.

W Serbii ogłoszono trzydniową żałobę.

Reuters zauważył, że masowe strzelaniny w Serbii są niezwykle rzadkie. W kraju tym obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo. Jednocześnie agencja pisze, że mieszkańcy Bałkanów nadal mają w domach setki tysięcy sztuk broni, pochodzącej z czasów wojny lat 90. ubiegłego wieku.