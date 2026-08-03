14-latek na rosyjskiej liście terrorystów i ekstremistów. Co zrobił?

RMF24

14-letni chłopiec znalazł się w rosyjskim rejestrze „terrorystów i ekstremistów”, aktualizowanym przez Rosfinmonitoring. Stał się w ten sposób najmłodszym Rosjaninem w tym zestawieniu. Co zrobił Wiktor Kalinin z Petersburga?

30 lipca Rosfinmonitoring, czyli rosyjski federalny organ wykonawczy odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dodał Wiktora Kalenina z Petersburga do aktualizowanego przez siebie rejestru „terrorystów i ekstremistów”.

Chłopiec zaledwie trzy miesiące temu skończył 14 lat. Na początku lipca zatrzymano go w związku z podpaleniem szafy przekaźnikowej na jednym z odcinków kolejowych w obwodzie leningradzkim. Według służb, nastolatek użył butelki z łatwopalną cieczą zakupionej w sklepie z narzędziami.

Coraz więcej nieletnich w rejestrze

„Pierwszy Departament”, rosyjska niezależna organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, w komentarzu zauważa, że nieletni to obecnie najszybciej rosnąca kategoria w rejestrze „terrorystów i ekstremistów”.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odsetek nastolatków wśród nowych nazwisk w rejestrze Rosfinmonitoring wzrósł ponad ośmiokrotnie. Obecnie co dwunasta osoba na liście jest niepełnoletnia, a praktyka prześladowań sięgnęła dolnej granicy odpowiedzialności karnej - 14 lat - wskazano.

Na początku tego lata na liście Rosfinmonitoringu znajdowało się ponad 21 tys. osób. Wśród nich było 20 nastolatków w wieku 14 lat - informował „Pierwszy Departament”. Czternastolatków zaczęto wpisywać do rejestru najpóźniej w 2024 roku.

Czym jest rejestr „terrorystów i ekstremistów?

Obecnie na listę „terrorystów i ekstremistów” mogą trafić osoby już uznane za winne lub jedynie podejrzewane o:

naruszenie integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej,

„dyskredytowanie” rosyjskich sił zbrojnych, formacji ochotniczych, Rosgwardii oraz organów władzy,

ludobójstwo,

popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa z pobudek nienawiści lub wrogości politycznej, ideologicznej, rasowej, narodowościowej bądź religijnej, albo z nienawiści lub wrogości wobec określonej grupy społecznej.

Choć wpisanie na rosyjską listę „terrorystów i ekstremistów” nie jest samo w sobie wyrokiem ani formalnym pozbawieniem praw obywatelskich, to jednak dla codziennego funkcjonowania w Rosji skutki bywają bardzo dotkliwe.

Osoba wpisana do rejestru zasadniczo podlega blokadzie operacji finansowych: utrudnione lub niemożliwe stają się m.in. korzystanie z kart, kredytów, części usług bankowych i legalne zatrudnienie wymagające standardowych rozliczeń. Do tego wszystkiego dochodzi publiczne napiętnowanie.