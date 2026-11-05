13 godzin lotu „do domu”. Papież odwiedzi kraj, którego jest obywatelem

RMF24

Zaledwie trzy tygodnie po operacji usunięcia nowotworu płuca papież Leon XIV wyruszy w piątek w podróż do Ameryki Południowej. Podczas długiej pielgrzymki, która potrwa do 17 listopada, odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.

Lekarze pozwolili na tę podróż, a jej bardzo napięty program nie uległ zmianie po operacji 13 października w Poliklinice Gemelli. W Watykanie podkreślono, że to podróż bardzo przez papieża upragniona i wyczekiwana.

14 lotów samolotami i śmigłowcami

Leon XIV pokona ponad 31 tysięcy kilometrów. W programie jego szóstej zagranicznej pielgrzymki jest 14 lotów samolotami i śmigłowcami, które potrwają około 46 godzin.

Papież wygłosi około 40 przemówień i homilii, odwiedzi miejsca w różnych strefach klimatycznych i na różnych wysokościach; będzie na Nizinie Amazonki i w Andach, w dawnym mieście Inków - Cuzco na wysokości 3400 metrów n.p.m.

Ten punkt to jedno z największych wyzwań dla papieża, który, jak zapewnili lekarze, wrócił do zdrowia po operacji i nie wymaga dalszego leczenia onkologicznego.

Leon XIV zwrócił się do Polaków. „Pokoju nie buduje się na przemocy” Sprawiedliwość, poszanowanie prawa i dialog - to fundamenty pokoju, na które wskazał Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie 4 listopada. Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież przypomniał o 70. rocznicy uwolnienia kard. Stefana…

W Watykanie poinformowano, że papież będzie miał zapewnioną zwyczajną opiekę medyczną, jak zawsze w czasie podróży. Nie przewidziano natomiast żadnego dodatkowego sprzętu medycznego.

Papież ma 71 lat i przeszedł pomyślnie operację oraz wrócił do zdrowia - powiedział dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.

Start z Rzymu w piątek rano

Leon XIV odleci z Rzymu w piątek rano samolotem włoskich linii lotniczych. Po ponad 13 godzinach lotu przybędzie do stolicy Urugwaju, Montevideo.

Po ceremonii powitania na Placu Niepodległości wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz oraz społeczeństwa i spotka się z prezydentem Urugwaju Yamandu Orsim. Na zakończenie pierwszego dnia spotka się z duchowieństwem w katedrze.

W drugim dniu odprawi mszę w mieście Paysandu, a w Montevideo odwiedzi Uniwersytet Katolicki i weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na stadionie. W niedzielę papież będzie przewodniczyć mszy w narodowym sanktuarium maryjnym w mieście Florida.

Pierwsza msza papieża od wyjścia ze szpitala. Przejmujące słowa o wojnie Leon XIV odprawił w Dzień Zaduszny mszę na rzymskim cmentarzu Verano. To pierwsza msza, jakiej przewodniczył papież od czasu wyjścia ze szpitala po październikowej operacji usunięcia nowotworu płuca. „W tym momencie pragniemy modlić się za tych,…

W ojczyźnie Franciszka

Tego dnia Leon XIV rozpocznie wizytę w Argentynie; ojczyźnie swego poprzednika Franciszka, który nigdy jej nie odwiedził podczas 12 lat pontyfikatu. W Buenos Aires papież spotka się z prezydentem Javierem Mileiem i z przedstawicielami władz kraju oraz społeczeństwa.

W poniedziałek 9 listopada odprawi mszę w stolicy, spotka się z ludźmi pracy, przywódcami religijnymi i z biskupami na nieszporach w katedrze.

We wtorek 10 listopada papież uda się do miasta Cordoba, gdzie odprawi mszę. Wieczorem w Buenos Aires spotka się na czuwaniu z młodzieżą.

11 listopada na zakończenie wizyty w Argentynie Leon XIV odwiedzi stołeczne więzienie i odprawi mszę przed sanktuarium Matki Bożej w Lujan, patronki kraju. Odwiedza je co roku ponad 6 milionów pielgrzymów.

Leon XIV przez 20 lat pracował w Peru

Tego dnia rozpocznie się ostatni i najdłuższy etap podróży apostolskiej, czyli wizyta w Peru, gdzie obecny papież łącznie przez ponad 20 lat, do 2023 roku był misjonarzem i biskupem. Ma też obywatelstwo Peru. Program tej wizyty jest bardzo intensywny, a została nazwana w Watykanie „powrotem do domu”.

Po przylocie do stolicy Peru, Limy Leon XIV spotka się z prezydent Keiko Fujimori i wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

W programie na 12 listopada są spotkania z biskupami, wystąpienie na temat przyszłości kraju i czuwanie modlitewne z młodzieżą.

13 listopada będzie jednym z najważniejszych dni podróży: papież uda się do miasta Chiclayo, gdzie był najpierw administratorem apostolskim, a potem biskupem. Odprawi tam mszę, spotka się z duchowieństwem i środowiskiem akademickim. W swojej dawnej diecezji będzie też następnego dnia. Uda się stamtąd na mszę w mieście Santa Cruz de Succhabamba na wysokości ponad 2 tysięcy metrów n.p.m.

Prawdziwym wyzwaniem dla papieża i towarzyszących mu osób będzie trzygodzinna wyprawa w niedzielę 15 listopada do dawnego miasta Inków - Cuzco w Andach na wysokości około 3400 metrów n.p. m. Stamtąd uda się do miasta Pucallpa, położonego w Nizinie Amazonki. Spotka się tam z misjonarzami i przedstawicielami ludów Amazonii oraz odprawi mszę.

16 listopada po mszy w Limie Leon XIV odleci do Rzymu, gdzie przybędzie następnego dnia.