13 godzin lotu „do domu”. Papież odwiedzi kraj, którego jest obywatelem

Lekarze pozwolili na tę podróż, a jej bardzo napięty program nie uległ zmianie po operacji 13 października w Poliklinice Gemelli. W Watykanie podkreślono, że to podróż bardzo przez papieża upragniona i wyczekiwana.
14 lotów samolotami i śmigłowcami
Leon XIV pokona ponad 31 tysięcy kilometrów. W programie jego szóstej zagranicznej pielgrzymki jest 14 lotów samolotami i śmigłowcami, które potrwają około 46 godzin.
Papież wygłosi około 40 przemówień i homilii, odwiedzi miejsca w różnych strefach klimatycznych i na różnych wysokościach; będzie na Nizinie Amazonki i w Andach, w dawnym mieście Inków - Cuzco na wysokości 3400 metrów n.p.m.
Ten punkt to jedno z największych wyzwań dla papieża, który, jak zapewnili lekarze, wrócił do zdrowia po operacji i nie wymaga dalszego leczenia onkologicznego.
W Watykanie poinformowano, że papież będzie miał zapewnioną zwyczajną opiekę medyczną, jak zawsze w czasie podróży. Nie przewidziano natomiast żadnego dodatkowego sprzętu medycznego.
Papież ma 71 lat i przeszedł pomyślnie operację oraz wrócił do zdrowia - powiedział dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.
Start z Rzymu w piątek rano
Leon XIV odleci z Rzymu w piątek rano samolotem włoskich linii lotniczych. Po ponad 13 godzinach lotu przybędzie do stolicy Urugwaju, Montevideo.
Po ceremonii powitania na Placu Niepodległości wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz oraz społeczeństwa i spotka się z prezydentem Urugwaju Yamandu Orsim. Na zakończenie pierwszego dnia spotka się z duchowieństwem w katedrze.
W drugim dniu odprawi mszę w mieście Paysandu, a w Montevideo odwiedzi Uniwersytet Katolicki i weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na stadionie. W niedzielę papież będzie przewodniczyć mszy w narodowym sanktuarium maryjnym w mieście Florida.
W ojczyźnie Franciszka
Tego dnia Leon XIV rozpocznie wizytę w Argentynie; ojczyźnie swego poprzednika Franciszka, który nigdy jej nie odwiedził podczas 12 lat pontyfikatu. W Buenos Aires papież spotka się z prezydentem Javierem Mileiem i z przedstawicielami władz kraju oraz społeczeństwa.
W poniedziałek 9 listopada odprawi mszę w stolicy, spotka się z ludźmi pracy, przywódcami religijnymi i z biskupami na nieszporach w katedrze.
We wtorek 10 listopada papież uda się do miasta Cordoba, gdzie odprawi mszę. Wieczorem w Buenos Aires spotka się na czuwaniu z młodzieżą.
11 listopada na zakończenie wizyty w Argentynie Leon XIV odwiedzi stołeczne więzienie i odprawi mszę przed sanktuarium Matki Bożej w Lujan, patronki kraju. Odwiedza je co roku ponad 6 milionów pielgrzymów.
Leon XIV przez 20 lat pracował w Peru
Tego dnia rozpocznie się ostatni i najdłuższy etap podróży apostolskiej, czyli wizyta w Peru, gdzie obecny papież łącznie przez ponad 20 lat, do 2023 roku był misjonarzem i biskupem. Ma też obywatelstwo Peru. Program tej wizyty jest bardzo intensywny, a została nazwana w Watykanie „powrotem do domu”.
Po przylocie do stolicy Peru, Limy Leon XIV spotka się z prezydent Keiko Fujimori i wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.
W programie na 12 listopada są spotkania z biskupami, wystąpienie na temat przyszłości kraju i czuwanie modlitewne z młodzieżą.
13 listopada będzie jednym z najważniejszych dni podróży: papież uda się do miasta Chiclayo, gdzie był najpierw administratorem apostolskim, a potem biskupem. Odprawi tam mszę, spotka się z duchowieństwem i środowiskiem akademickim. W swojej dawnej diecezji będzie też następnego dnia. Uda się stamtąd na mszę w mieście Santa Cruz de Succhabamba na wysokości ponad 2 tysięcy metrów n.p.m.
Prawdziwym wyzwaniem dla papieża i towarzyszących mu osób będzie trzygodzinna wyprawa w niedzielę 15 listopada do dawnego miasta Inków - Cuzco w Andach na wysokości około 3400 metrów n.p. m. Stamtąd uda się do miasta Pucallpa, położonego w Nizinie Amazonki. Spotka się tam z misjonarzami i przedstawicielami ludów Amazonii oraz odprawi mszę.
16 listopada po mszy w Limie Leon XIV odleci do Rzymu, gdzie przybędzie następnego dnia.