11-latka zatrzymana po śmierci 15-letniego brata. Tragedia w Oklahomie

RMF24

11-letnia dziewczynka została zatrzymana w związku ze śmiertelnym postrzeleniem swojego 15-letniego brata w Edmond w amerykańskim stanie Oklahoma. Nastolatek zmarł po tym, jak został postrzelony w głowę.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek - informuje portal stacji ABC News. Jak przekazał departament policji w Edmond, dziewczynka została zatrzymana około godziny 1:00 czasu lokalnego, a następnie trafiła do ośrodka dla nieletnich.

Postawiono jej zarzut morderstwa drugiego stopnia.

Funkcjonariusze nie podali okoliczności zdarzenia. Nie ujawniają też żadnych informacji umożliwiających identyfikację sprawcy, uzasadniając to faktem, że sprawa dotyczycy osób nieletnich.

Matki dzieci nie było w domu, gdy doszło do tragedii. Z nagrania komunikacji między służbami, do którego dotarł portal Broadcastify, wynika, że dziewczynka zadzwoniła do niej i powiedziała, że ktoś postrzelił jej syna.

„Zdajemy sobie sprawę, że dla rodziny jest to bolesna sytuacja. W czasie żałoby po tej tragedii nasze myśli są z nimi” - przekazała policja w Edmond.