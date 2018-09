Liczba ofiar śmiertelnych czwartkowego zatonięcia promu pasażerskiego na Jeziorze Wiktorii w Tanzanii wzrosła do 100. Podał Reuters za lokalnym radiem TBC. Wcześniej informowano o co najmniej 86 według informacji tanzańskiej gazety "Daily Citizen".

Gazeta powołała się na informacje komendanta policji w mieście Mwanza, Johna Mongelli. Prom MV Nyerere przewrócił się w pobliżu wybrzeża na wysokości Mwanzy.



Ostateczna liczba ofiar może się okazać znacznie większa. Udało się uratować 37 osób, ale na pokładzie promu mogło być nawet ponad 300 pasażerów - pisze Reuters, powołując się na "wstępne szacunki". Dokładnych danych nie ma.



Według informacji lokalnych władz prom MV Nyerere zatonął w pobliżu wyspy Ukara w południowym części Jeziora Wiktorii, największego akwenu w Afryce. Są obawy, że większość pasażerów nie przeżyła wypadku.



Na razie nie są znane przyczyny wypadku, ale według miejscowych służb prawdopodobnie doszło do przeciążenia promu.



Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku na Jeziorze Wiktorii doszło w 1996 roku, gdy w wyniku zatonięcia promu śmierć poniosło ok. 700 osób.

(mch)