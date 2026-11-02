Został zwolniony, zastąpi Urbana? Runjaić ma wrócić do Polski

RMF24

W obecnym sezonie klub z Udine w 10 kolejkach zdobył tylko pięć punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W niedzielę uległ u siebie Romie 2:5. Władze klubu uznały, że aby wrócić do wygrywania, konieczne są zmiany.

„Klub Udinese Calcio informuje, że zwolnił Kostę Runjaica ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Drogi trenera i Bianconeri rozchodzą się po ponad dwóch latach, w których udało się osiągnąć ważne cele” – przekazano w oficjalnym komunikacie. Klub dodał, że żegnają się z nim także polscy asystenci Runjaicia - Przemysław Małecki i Alexander Trukan. Według mediów Serba w Udinese ma zastąpić Paolo Zanetti.

Piłkarzami Udinese są pomocnik reprezentacji Polski Jakub Piotrowski oraz rezerwowy bramkarz zespołu Bartosz Mrozek.

Kierunek kadra?

55-letni Runjaic przed objęciem Udinese w 2024 roku pracował w Pogoni Szczecin (2017-2022) i Legii Warszawa (2022-2024). Teraz niektóre włoskie media spekulują o jego możliwym powrocie do Polski.

„Kosta Runjaić jest kandydatem na stanowisko trenera reprezentacji Polski” – napisał na platformie X dziennikarz Nicolo Schira.

Wcześniej jednak szanse na wykazanie się w Lidze Narodów otrzyma Jan Urban. W listopadzie kadrę czekają dwa ostatnie mecze w roku – 14 listopada z Rumunią i 17 listopada ze Szwecją. Na pierwsze miejsce, premiowane bezpośrednim awansem do dywizji A, kadra nie ma już szans. Może jeszcze walczyć o drugą lokatę, oznaczającą grę w barażach o awans, choć zadanie będzie trudne.

Zgodnie z reformą UEFA drużyny z trzecich lokat w czterech grupach drugiej dywizji LN nie spadną szczebel niżej. Po prostu zakończą zmagania w obecnej edycji po listopadowych spotkaniach. Natomiast zespoły z czwartych miejsc rozegrają w marcu baraże o utrzymanie z rywalami z drugich pozycji w dywizji C. Wyniki listopadowych spotkań mogą zatem przesądzić o losie szkoleniowca kadry.