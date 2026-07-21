Znany sędzia ogłosił zakończenie kariery. Budził sporo kontrowersji

RMF24

Angielski sędzia piłkarski Anthony Taylor ogłosił we wtorek zakończenie kariery - podaje agencja Reutera. Doświadczony arbiter przez szesnaście sezonów prowadził spotkania rozgrywek Premier League. Jego ostatnim meczem w roli sędziego głównego było natomiast spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Portugalia przegrała w nim 0:1 z ostatecznym tryumfatorem mundialu - Hiszpanią.

Informacja o zakończeniu kariery sędziowskiej arbitra pojawiła się na stronie internetowej rozgrywek Premier League.

Anthony Taylor zakończył karierę sędziego

47-letni Taylor w opublikowanym oświadczeniu podkreśla, że „nadszedł odpowiedni moment, by ustąpić miejsca innym”. Dodał także, że „sędziowanie na najwyższym poziomie było ogromnym przywilejem, choć wiąże się z ogromną presją i ciągłą, wnikliwą oceną”.

Anthony Taylor odchodzi mając na koncie 432 spotkania w roli sędziego w Premier League - najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. W sumie przekłada się to na liczbę 16 sezonów. Reuters podkreśla, że Taylor prowadził również finały wszystkich najważniejszych krajowych rozgrywek pucharowych.

Angielski arbiter sędziował jednak nie tylko rozgrywki klubowe. Przez 14 lat był na liście sędziów międzynarodowych FIFA, prowadząc spotkania mistrzostw świata w 2022 i 20026 roku, jak również zmagania podczas EURO 2020 i 2024. Anglik był wyznaczony również do prowadzenia spotkania Klubowych MŚ w 2022 i 2025 roku.

Taylor wzbudzał kontrowersje

W trakcie kariery sędziowskiej nie należał - łagodnie mówiąc - do ulubieńców kibiców. Jego decyzje niejednokrotnie budziły sporo kontrowersji, a dyskusje o nich nie kończyły się wraz z ostatnim gwizdkiem. Gromy na angielskiego arbitra spadły m.in. w 2023 r. po finale Ligi Europy. Anglik został wówczas słownie zaatakowany na lotnisku w Budapeszcie przez fanów włoskiej Romy.

To była zdecydowanie najgorsza sytuacja, z jaką zetknąłem się pod względem nadużyć. Nie tylko dlatego, że podróżowałem wtedy z rodziną, ale również dlatego, że pokazała, jak zachowanie ludzi wpływa na innych. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle powinien był podróżować z bliskimi - wspominał wówczas w rozmowie z BBC Sport.

W jednym meczu pokazał aż 16 żółtych kartek

Sporo emocji wywołało także wrześniowe spotkanie ligowe londyńskiej Chelsea z Bournemouth w 2024 roku. „The Blues” pokonali wówczas rywali 1:0, ale po meczu nie tyle o wyniku, co właśnie o pracy arbitra mówiło się najwięcej na Wyspach. Taylor w sumie pokazał w tym meczu aż 16 żółtych kartek: 8 piłkarzom Chelsea, 6 zawodnikom Bournemouth. Do tego doszły kartki dla trenerów obu ekip. Fani byli dosłownie wściekli na pracę arbitra.

Jak pisał wówczas BBC, to właśnie krytyka ze strony kibiców spowodowała, że Anglik - decyzją władz ligi - został odsunięty od pracy w kolejnej kolejce rozgrywek Premier League.