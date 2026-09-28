Znany klub w stanie upadłości. To czterokrotny mistrz kraju

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Kończy się historia zasłużonego dla słoweńskiej piłki klubu ND Gorica. Czterokrotny mistrz kraju znalazł się w stanie upadłości.

Od kilku tygodni było wiadomo, że ND Gorica nie przystąpi do rozgrywek słoweńskiej ekstraklasy, jednak w poniedziałek na stronie internetowej Agencji ds. Publicznych Rejestrów Prawnych (AJPES) ogłoszono rozwiązanie zespołu. Działalność klubu była zagrożona po tym, jak władze ligi (SNL) nie przyznały mu licencji na grę na drugim szczeblu.

Choć zarząd klubu chciał utrzymać jego funkcjonowanie ze względu na drużyny młodzieżowe, na początku sierpnia ogłoszono wycofanie się Goricy ze wszystkich rozgrywek juniorskich w Słowenii i Europie.

W ostatnim komunikacie prasowym przed ogłoszeniem likwidacji władze klubu deklarowały chęć utrzymania piłki nożnej w Novej Goricy, zapewniając drużynie stabilność i rozwój jako „ważnemu filarowi piłkarskich tradycji w mieście".

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ND Gorica uczestniczyła w Słoweńskiej PrvaLiga nieprzerwanie od jej powstania w 1991 do 2018 roku, kiedy po raz pierwszy została relegowana do drugiej ligi. Pierwszy tytuł mistrza kraju zdobyła w 1996 roku, a następnie świętowała ligowy prymat w latach 2004-06. W międzyczasie Gorica zwyciężyła dwukrotnie w Pucharze Słowenii (2001-02).

Na początku 2026 roku swoją działalność zakończył też dwukrotny mistrz Słowenii - NK Domzale.