Zmiana w kadrze Jana Urbana. Jest dodatkowe powołanie

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Kontuzja wymusiła zmianę w piłkarskiej reprezentacji Polski. Arkadiusz Pyrka z FC St. Pauli został dodatkowo powołany przez selekcjonera Jana Urbana w miejsce Przemysława Frankowskiego na najbliższe mecze Ligi Narodów.

Pyrka w kadrze za Frankowskiego

„Z powodu niewielkiego urazu mięśniowego w meczach z Rumunią oraz Szwecją nie wystąpi Przemysław Frankowski, który opuści zgrupowanie. Dodatkowo powołany został natomiast Arkadiusz Pyrka” - przekazał PZPN na platformie X.

24-letni Pyrka ma na koncie trzy występy w drużynie narodowej.

Polska zagra z Rumunią i Szwecją

Biało-Czerwoni zmierzą się z Rumunami na wyjeździe 14 listopada, a trzy dni później podejmą we Wrocławiu Szwedów.

Sobotni mecz Rumunia - Polska rozpocznie się o godz. 20.45 czasu polskiego. Spotkanie poprowadzi austriacki sędzia Sebastian Gishamer.

W tabeli grupy B4 prowadzi Szwecja z 10 punktami, wyprzedzając mających o dwa punkty mniej reprezentantów Bośni i Hercegowiny. Na trzecim miejscu jest Polska z czterema. Stawkę zamyka Rumunia, która dotychczas przegrała wszystkie mecze.