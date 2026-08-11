Złoto było o włos. Pia Skrzyszowska druga w biegu przez płotki na 100 metrów

RMF24

Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki w Birmingham. Polka przegrała walkę o złoto z Holenderką Nadine Visser zaledwie o 0,001 sekundy. O wyniku zdecydował fotofinisz.

Skrzyszowska rozpoczęła wtorkową rywalizację od bardzo udanego półfinału. Wygrała swój bieg z czasem 12,60 s, który był najlepszym rezultatem spośród wszystkich półfinałowych startów.

Przed finałem Polka była wskazywana jako jedna z głównych kandydatek do medalu. Do grona jej najgroźniejszych rywalek należały Visser oraz Szwajcarka Ditaji Kambundji.

W finale Skrzyszowska dobrze wystartowała i szybko objęła prowadzenie. W dalszej części dystansu została jednak wyprzedzona przez Visser. Losy medalu rozstrzygały się na ostatnich metrach.

Obie zawodniczki uzyskały czas 12,67 s, ale analiza fotofiniszu wykazała minimalną przewagę Holenderki — wyniosła ona jedną tysięczną sekundy.

Brązowy medal wywalczyła Laeticia Bapte.