RMF24

Rezultat wieczornego spotkania Polska - Szwecja będzie kluczowy nie tylko w kontekście utrzymania się reprezentacji w dywizji B Ligi Narodów, ale też losów selekcjonera Jana Urbana. Porażka będzie prawdopodobnie oznaczała rozstanie z kadrą. W walce o zwycięstwo ze Szwedami pomóc trenerowi może Jan Zieliński, który znalazł się w kadrze na mecz.

Zieliński już bez problemów

Selekcjoner Jan Urban w poniedziałek przekazał, że pomocnik Interu Mediolan zmagał się z kontuzją stopy. Tego dnia miał już normalnie trenować z drużyną i wieczorem miała zapaść decyzja, czy będzie do jego dyspozycji w pojedynku z ekipą „Trzech Koron”.

We wtorek rano UEFA opublikowała oficjalne kadry obu zespołów i nazwisko Zielińskiego jest na liście polskich piłkarzy. Do tej pory w drużynie narodowej rozegrał on 112 meczów i strzelił 18 goli. Pod względem liczby występów ustępuje jedynie Robertowi Lewandowskiemu (171). Byłby zatem istotnym wzmocnieniem przed kluczowym, ostatnim występem kadry w tym roku.

O co walczymy?

Już teraz wiadomo, że pierwsze miejsce w grupie B4, oznaczające bezpośrednią promocję do elity LN, na pewno zajmie Szwecja (13 pkt). W sobotę pokonała 3:2 Bośnię i Hercegowinę (8 pkt), która z kolei jest już pewna drugiej lokaty i udziału w barażach o awans.

Polacy (4 pkt) muszą teraz pilnować trzeciego miejsca, ponieważ mają tylko punkt przewagi nad Rumunią. Przed Biało-Czerwonymi rysują się zatem dwa możliwe scenariusze: wygrana na Tarczyński Arena i pewne trzecie miejsce albo jakikolwiek inny rezultat i oczekiwanie na to, że Rumunia nie wygra w Bośni i Hercegowinie.

Życie w futbolu zmienia się bardzo szybko. U nas jest ostatnio pesymistycznie, a w Rumunii pojawiła się nadzieja. I tak to funkcjonuje. Co trzeba teraz zrobić? Wygrać. Nie mówię, że mecz ze Szwecją może być przełomowy, bo tego się nigdy nie wie. Wiem natomiast, że gdybyśmy zakwalifikowali się do mistrzostw Europy 2028, to nikt nie będzie pamiętał o Lidze Narodów. Tylko się będzie wspominało, kogo testowaliśmy i komu daliśmy szansę – stwierdził Urban.

Potter postawi na najsilniejszy skład

64-letni Urban jest coraz bardziej krytykowany i nie brakuje głosów, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Szwecją może pożegnać się ze stanowiskiem. Oliwy do ognia dolała porażka w sobotę 1:2 w Bukareszcie.

Tymczasem trener Szwedów Graham Potter zapowiedział, że chociaż jego zespół ma już zapewnione pierwsze miejsce, wystawi możliwie najsilniejszy skład.

Szanujemy przeciwnika, z którym graliśmy w tym roku już dwa razy i dwa razy wygraliśmy, ale były to bardzo trudne mecze. Chcę wybrać skład, który da nam największe szanse na zwycięstwo. Mecze z Polską są zawsze ciężkie, jest dużo walki. Mamy kilka drobnych urazów i to też będziemy brać pod uwagę. Decyzję, kto zagra, podejmiemy we wtorek – przyznał selekcjoner Szwedów.

W marcu kadra Urbana przegrała z tym rywalem 2:3 w finale baraży o awans na mundial, a we wrześniu - również na wyjeździe - uległa Szwecji 1:3 w Lidze Narodów.

Początek wtorkowego meczu o godz. 20.45. Spotkanie poprowadzi niemiecki sędzia Felix Zwayer.