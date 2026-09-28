Zaskakujące zmiany w kadrze. Odważna decyzja Urbana przed meczem ze Szwecją

RMF24

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski rozpoczął mecz Ligi Narodów przeciwko Szwecji na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce znaleźli się za to Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski.

Polska gra pod Sztokholmem z reprezentacją Szwecji w kolejnym meczu Ligi Narodów. Największą niespodzianką jest obecność Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych. Zamiast niego w wyjściowym składzie pojawili się młodzi zawodnicy – Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski.

Selekcjoner Jan Urban nie boi się odważnych decyzji. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki – podkreślał podczas konferencji prasowej. Urban prowadzi Biało-Czerwonych już po raz dwunasty, a jego dotychczasowy bilans to pięć zwycięstw, cztery remisy i dwie porażki.

Deklaracja Roberta Lewandowskiego w sprawie przyszłości w reprezentacji Polski Robert Lewandowski nie ma zamiaru zawieszać butów na kołku. Kapitan Biało-Czerwonych podczas konferencji prasowej w Warszawie zapewnił, że wciąż czuje głód gry i motywację do walki o najwyższe cele z reprezentacją Polski. Już w najbliższy piątek…

Szwedzi bez swojej gwiazdy

Rywal Polaków również ma problemy. Z powodu kontuzji nie gra Alexander Isak, napastnik Liverpoolu, który także w marcowym barażu nie mógł zagrać przeciwko Polsce. To osłabienie drużyny szwedzkiej. Wiemy, jakiej klasy to jest zawodnik – mówił Urban, przypominając, że Szwedzi mają w ataku także innych groźnych piłkarzy.

Walka o punkty i prestiż

Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, Polacy liczą na przełamanie i komplet punktów w starciu ze Szwecją. To spotkanie ma dodatkowy smaczek – w marcu to właśnie Szwedzi zatrzymali Biało-Czerwonych w drodze na mundial, wygrywając baraż w Solnie 3:2. Urban zapewnia jednak, że nie kieruje nim żądza rewanżu, a chęć zdobycia cennych punktów w Lidze Narodów.

Po meczu ze Szwecją Polaków czekają jeszcze dwa spotkania w ramach obecnego zgrupowania: 2 października w Warszawie z Rumunią oraz 5 października na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Faza grupowa Ligi Narodów zakończy się w listopadzie.

Składy

Szwecja: 12-Viktor Johansson - 8-Daniel Svensson, 15-Carl Starfelt, 3-Victor Lindeloef (kapitan), 5-Gabriel Gudmundsson - 11-Patrik Walemark, 7-Lucas Bergvall, 18-Yasin Ayari, 22-Besfort Zeneli - 10-Benjamin Nygren, 17-Viktor Gyokeres.

Polska: 1-Marcin Bułka - 3-Przemysław Wiśniewski, 5-Jan Bednarek, 14-Jakub Kiwior - 2-Matty Cash, 21-Nicola Zalewski, 1-Piotr Zieliński (kapitan), 16-Wiktor Nowak, 15-Tymoteusz Puchacz - 20-Sebastian Szymański - 13-Mateusz Żukowski.

Sędzia: Javier Alberola Rojas (Hiszpania).

Początek meczu o 20:45.