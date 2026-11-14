Zamiast roztrwonić pieniądze, zainwestował w odpady roślinne. Były piłkarz ma biznes warty miliardy

RMF24

Mathieu Flamini – były reprezentant Francji, zawodnik m.in. Arsenalu i AC Milan – nigdy nie ukrywał, że piłka nożna była jego dziecięcym marzeniem. Jednak już w trakcie sportowej kariery jego ambicje sięgały znacznie dalej. Podczas gdy wielu kolegów z boiska planowało życie po rozstaniu ze sportem, Flamini intensywnie inwestował w swoją przyszłość, przekładając troskę o środowisko naturalne na konkretne działania biznesowe.

Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy razem z przedsiębiorcą Pasquale Granatą, Flamini założył GF Biochemicals. Firma postawiła sobie za cel komercjalizację kwasu lewulinowego – ekologicznej alternatywy wobec tradycyjnych, ropopochodnych rozwiązań wykorzystywanych m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy plastikowym. To właśnie ten śmiały pomysł sprawił, że media zaczęły pisać o piłkarskim celebrycie jako o potencjalnym miliarderze.

Ile naprawdę jest wart biznes Flaminiego?

Doniesienia o domniemanym majątku Flaminiego, liczonym w miliardach dolarów, wywołały zawrót głowy w świecie piłkarskim i biznesowym. Sam zainteresowany stanowczo jednak zaprzecza w rozmowie z mediami: „Nie jestem bogaty, nie mam miliardów euro na koncie”.

W rzeczywistości, chodziło o wartość rynku innowacyjnych technologii, a nie bezpośredni majątek Flaminiego. Jego indywidualna fortuna oceniana jest raczej na 200-400 milionów euro – i choć to kwota robiąca wrażenie, do miliardera jeszcze mu daleko.

Flamini nie ukrywa, że doświadczenie piłkarskie mocno wpłynęło na jego codzienność w biznesie.

Po przejściu na sportową emeryturę jeszcze mocniej zaangażował się w rozwój tzw. zielonych technologii. Stworzył też platformę The BioJournal, popularyzującą innowacje i ochronę środowiska.

31-krotny reprezentant Francji, zdobywca krajowych trofeów i gwiazda klubów angielskich oraz włoskich, dziś przede wszystkim jawi się jako pionier ekologicznej transformacji przemysłu. Jak sam przyznaje, najbardziej cieszy go realny wpływ, jaki może mieć na przyszłość planety – i to, że może pokazać innym sportowcom, że życie po końcu kariery nie musi oznaczać pełnej stagnacji.

42-latkowi wiedzie się również w życiu prywatnym. W październiku poinformował o zaręczynach. Nie ujawnił imienia i nazwiska narzeczonej, ale opublikował zdjęcia z oświadczyn, które miały miejsce na Korsyce.