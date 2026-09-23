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Zakłócili minutę ciszy dla legendy włoskiej piłki. Juventus ukarany za zachowanie kibiców

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (07:38)

Nie milkną echa haniebnego zachowania części kibiców Juventusu Turyn, którzy przed niedzielnym meczem włoskiej Serie A z Atalantą Bergamo zakłócili minutę ciszy poświęconą legendzie futbolu w Italii - Sandro Mazzoli. Były piłkarz Interu Mediolan zmarł dzień wcześniej w wieku 83 lat. „Stara Dama” została ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy euro za zachowanie swoich kibiców.

Zakłócili minutę ciszy dla legendy włoskiej piłki. Juventus ukarany za zachowanie kibiców
Kibice Juventusu zakłócili minutę ciszy dla zmarłej legendy włoskiej piłki Sandro Mazzoli (Fot. ALESSANDRO DI MARCO) /PAP/EPA

Mazzola występował w barwach reprezentacji Włoch oraz Interu Mediolan.

Łagodna kara dla kibiców „Starej Damy”

Juventusowi groziły surowsze sankcje, w tym także zamknięcie sektora trybun na kolejny mecz, jednak sędzia dyscyplinarny ligi włoskiej zdecydował się na łagodniejsze potraktowanie zachowania kibiców. Organ dyscyplinarny rozgrywek wziął pod uwagę „szybką i oficjalną reakcję klubu na to naganne zachowanie”, a także fakt, że „pozostali widzowie obecni na stadionie odcięli się od tego incydentu”.

Hołd zmarłemu 19 września w wieku 83 lat Mazzoli – uważanemu za jednego z najwybitniejszych włoskich piłkarzy w historii oraz jednego z najlepszych zawodników swego pokolenia na świecie – oddawano podczas wszystkich meczów Serie A rozegranych w miniony weekend.

Skandaliczne zachowanie fanów Juventusu Turyn

Przypomnijmy: w Turynie, w trakcie minuty ciszy, grupa kibiców Juventusu odwróciła się plecami do boiska i zaczęła skandować hasła sławiące legendy własnego klubu. Inter i Juventus to odwieczni rywale. Skandowanie zostało jednak zagłuszone przez oklaski pozostałych widzów na stadionie – zarówno kibiców gospodarzy, jak i gości. Krótko po zakończeniu meczu Juventus wydał oświadczenie potępiające zachowanie swoich fanów.

Mazzola przez całą karierę występował w barwach Interu Mediolan, stając się jedną z ikon klubu z Mediolanu. W reprezentacji Włoch grał w latach 1963-1974.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Juventus Turyn
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