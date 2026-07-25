Za nami kolejny etap Rajdu Polski. Kto na prowadzeniu?

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Rajd Polski po raz pierwszy od ponad dwóch dekad przeniósł się na asfaltowe odcinki specjalne na Śląsku. Sobota przyniosła nie tylko sportowe emocje, ale także dwa poważne wypadki, które wymusiły interwencję służb medycznych. Liderem po sobotnim etapie został Fin Teemu Suninen.

Teemu Suninen, lider klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Europy, objął prowadzenie po sobotnim etapie Rajdu Polski, czwartej rundy cyklu ERC. Fin, jadący Skodą Fabią RS Rally2, wyprzedza o 8,4 sekundy Włocha Andreę Mabelliniego (Lancia Ypsilon Rally2). Na trzecim miejscu plasuje się ubiegłoroczny mistrz Polski Jakub Matulka (Skoda Fabia RS Rally2), tracąc do lidera 8,9 sekundy.

W klasyfikacji generalnej tuż za podium znajduje się rajdowy mistrz Europy z 2025 roku, Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2), ze stratą 10,7 sekundy do lidera. Piąte miejsce zajmuje trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz (Toyota Yaris GR Rally2), który traci już 30,9 sekundy.

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Tegoroczna edycja Rajdu Polski przechodzi do historii nie tylko ze względu na sportową rywalizację, ale także zmianę lokalizacji – po raz pierwszy od ponad 20 lat zawodnicy rywalizują na asfaltowych trasach Śląska, a nie jak dotychczas na mazurskich szutrach. Nowa sceneria przyniosła nieoczekiwane wyzwania i dramatyczne zwroty akcji.

Dwa wypadki podczas Rajdu Polski

Sobotnie zmagania zostały zakłócone przez dwa poważne wypadki. Już na pierwszym odcinku specjalnym Jastrzębie-Zdrój 1 (17,1 km) doszło do groźnego incydentu z udziałem załogi Austriaka Marcela Neulingera (Lancia Ypsilon Rally4 HF). Odcinek został natychmiast przerwany, a kolejne załogi skierowano na trasę alternatywną. Chwilę później, na drugim odcinku Ochaby 1 (11,2 km), czeski kierowca Dominik Stritesky (Skoda Fabia RS Rally2) przy dużej prędkości wypadł z drogi, poważnie uszkadzając samochód. Organizatorzy zdecydowali się anulować ten odcinek.

Jak poinformowali organizatorzy, wszyscy uczestnicy wypadków zostali przewiezieni do szpitali na badania, jednak na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Przed nami kolejny dzień zmagań

Niedziela zapowiada się niezwykle emocjonująco – przed zawodnikami siedem odcinków specjalnych. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 8:22, a ostatni, dodatkowo punktowany Power Stage „Województwo Śląskie” (11,9 km), wystartuje o 17:05.

Rajd Polski to druga najstarsza impreza rajdowa na świecie, ustępująca jedynie legendarnemu Rajdowi Monte Carlo. W ponad stuletniej historii wielokrotnie gościła najlepszych kierowców Europy i świata, a siedem razy była rundą mistrzostw świata WRC.