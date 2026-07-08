RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Z Realu Madryt do Premier League. Arbeloa trenerem Fulham

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (10:52)

Alvaro Arbeloa został trenerem piłkarzy londyńskiego Fulham FC. Hiszpan do końca poprzedniego sezonu prowadził Real Madryt.

Z Realu Madryt do Premier League. Arbeloa trenerem Fulham
Alvaro Arbeloa, fot. Fernando Villar /PAP/EPA
  • Alvaro Arbeloa został nowym trenerem Fulham FC.
  • Arbeloa zastąpił Marco Silvę, który po pięciu latach odszedł do Benfiki Lizbona.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Jak przekazano w komunikacie Fulham, z 43-letnim Hiszpanem podpisano kontrakt do czerwca 2029 roku. To jego pierwsza zagraniczna praca.

Były piłkarz i menedżer Realu Madryt zastąpi portugalskiego trenera Marco Silvę, który po sezonie opuścił klub z Londynu po pięciu latach i przeszedł do Benfiki Lizbona.

To dla mnie prawdziwy zaszczyt rozpocząć nowy etap w Fulham. Nie mogę się doczekać, aby poczuć atmosferę panującą na Craven Cottage, a wcześniej rozpocząć przygotowania do sezonu z zawodnikami” - zacytowano Arbeloę w oświadczeniu.

Pierwszą drużynę „Królewskich” przejął on 13 stycznia tego roku, po zwolnieniu Xabiego Alonso, który w przyszłym sezonie również będzie pracował w Premier League - w Chelsea Londyn. Co ciekawe, ich zespoły zmierzą się już na inaugurację rozgrywek 24 sierpnia na obiekcie Fulham.

Zanim objął Real, z którym wywalczył wicemistrzostwo Hiszpanii i odpadł w ćwierćfinale Champions League, pracował w tym klubie z zespołami młodzieżowymi. Wcześniej był piłkarzem tego klubu, a także grał w Deportivo La Coruna i Liverpoolu. Z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo świata w 2010 roku i dwukrotnie (2008, 2012) triumfował w mistrzostwach Europy.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: premier league

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: