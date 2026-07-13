Wywołał burzę przed półfinałem mundialu. Francja „bez Francuzów” kontra Hiszpania

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Były premier Hiszpanii Mariano Rajoy podgrzał atmosferę przed półfinałem mundialu, w którym Francuzi zmierzą się z Hiszpanami. Dawny szef rządu stwierdził, że w reprezentacji Francji nie grają Francuzi.

Rajoy w piątek, po zwycięstwie Hiszpanii z Belgią (2:1) w ćwierćfinale mistrzostw świata, napisał o reprezentacji Francji, która będzie kolejnym rywalem jego rodaków: „Dysponuje składem na najwyższym poziomie. Co prawda bez Francuzów. I gra bardzo dobrze. Będzie to potężny przeciwnik”.

Półfinał mundialu pomiędzy Francją a Hiszpanią rozpocznie się we wtorek o godzinie 21 polskiego czasu. Dzień później Anglia zagra z Argentyną.

„Niech wygra lepszy, a rasizm niech przegra”

Kilku ministrów francuskiego rządu zdecydowanie potępiło słowa Rajoya.

Jeśli ta wypowiedź jest prawdziwa, to jest całkowicie nie do przyjęcia. W ogóle nie odzwierciedla tego, czym jest Francja – ocenił Laurent Nunez, francuski minister spraw wewnętrznych w wywiadzie dla stacji telewizyjnej BMF TV.

Ambasada Francji w Hiszpanii zauważyła w niedzielę na portalu X, że „wszyscy piłkarze reprezentacji Francji są Francuzami”, a „spośród 26 zawodników, 23 urodziło się we Francji”. „Trzej, którzy urodzili się za granicą, również są Francuzami” – podkreśliła placówka.

Mundial większy i większy. FIFA rozważy turniej dla 64 drużyn Gianni Infantino zapowiedział, że FIFA rozważy poszerzenie mistrzostw świata w piłce nożnej o kolejne 16 krajów. Nie wykluczył, że w kolejnej edycji mundialu zagrają aż 64 drużyny. „Każdy naród powinien mieć prawo marzyć o udziale w mistrzostwach…

Na słowa Rajoya zareagował również premier Hiszpanii Pedro Sanchez. „Są tacy, którzy wciąż oceniają przynależność na podstawie nazwiska, miejsca urodzenia czy koloru skóry. (...) Niech wygra lepszy, a rasizm niech przegra” – napisał premier w oczekiwaniu na wtorkowy mecz Francji z Hiszpanią, który odbędzie się w Arlington w Teksasie.

Przed nami półfinały mundialu. "Mogą napotkać na przeszkodę, jakiej jeszcze nie mieli" Czas: 08:35

Mocne słowa pod adresem Francuzów

To kolejna w ostatnich dniach głośna wypowiedź na temat „Trójkolorowych” i jej zawodników, która spotkała się ze zdecydowaną reakcją strony francuskiej. Przed meczem z Paragwajem (1:0) w 1/8 finału były bramkarz reprezentacji z Ameryki Płd. Jose Luis Chilavert napisał na X, że „podczas mistrzostw świata w 1998 roku zmierzyliśmy się z Francuzami, a teraz z reprezentacją Afryki”.

Była to odpowiedź na słowa byłego francuskiego piłkarza Christophe’a Dugarry’ego, który powiedział w stacji RMC przed meczem, że Paragwaj „dostanie lanie” od Francuzów.

Francuski dziennik sportowy „L’Equipe” skrytykował „rasistowskie wypowiedzi” Chilaverta, przypominając, że były bramkarz wielokrotnie wypowiadał wcześniej podobne uwagi, m.in. pod adresem brazylijskiego napastnika Viniciusa Juniora.

Głośne stały się również słowa paragwajskiej senatorki Celeste Amarilli, która po przegranej Paragwaju z Francją użyła obraźliwych i rasistowskich słów w kierunku napastnika „Les Blues” Kyliana Mbappe. Po ostrej odpowiedzi piłkarza, w jego obronie stanął również m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron.