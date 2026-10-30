Wyszła na kort, ale nie zagrała. Zaskakująca decyzja Rybakiny

RMF24

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Liderka światowego rankingu Jelena Rybakina wycofała się z turnieju WTA 500 w Tokio przed ćwierćfinałowym pojedynkiem z Kanadyjką Leylah Fernandez. Reprezentująca Kazachstan tenisistka wyszła na kort, ale poinformowała kibiców, że nie zagra z powodu kontuzji.

Rybakina poinformowała, że od kilku dni zmaga się z „drobnym urazem” i musi być gotowa na zbliżający się turniej WTA Finals w kalifornijskim Indian Wells.

Urodzona w Moskwie, ale występująca od 2019 roku pod flagą Kazachstanu Rybakina pierwszy turniej Wielkiego Szlema wygrała w 2022 roku, kiedy triumfowała w Wimbledonie.

Na pozycję liderki listy WTA awansowała we wrześniu tego roku, po zwycięstwie w wielkoszlemowym US Open. To drugi sukces w imprezie tej rangi w tym roku, po Australian Open. Wtedy zakończyła 99-tygodniowe panowanie Białorusinki Aryny Sabalenki.

Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Bazylei Hubert Hurkacz zakończył udział w turnieju ATP 500 w Bazylei na drugiej rundzie. Rozstawiony z numerem 10. Polak przegrał z Holgerem Rune 6:3, 3:6, 6:7 (7-9). Spotkanie trwało dwie godziny.

Fernandez w półfinale zmierzy się z Kamillą Rachimową z Uzbekistanu.

W czołowej czwórce jest też Mia Pohankova, która w zeszłym tygodniu skończyła 18 lat. Słowaczka gra w Tokio dzięki tzw. dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. W poprzedniej rundzie wyeliminowała Japonkę Naomi Osakę, a w piątek pokonała Amerykankę Alicię Parks 7:6 (7-3), 6:3. Teraz czeka na triumfatorkę meczu Alexadnry Eali z Filipin z Rosjanką Dianą Sznajder.