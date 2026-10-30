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Wyszła na kort, ale nie zagrała. Zaskakująca decyzja Rybakiny

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 października (10:24)

Liderka światowego rankingu Jelena Rybakina wycofała się z turnieju WTA 500 w Tokio przed ćwierćfinałowym pojedynkiem z Kanadyjką Leylah Fernandez. Reprezentująca Kazachstan tenisistka wyszła na kort, ale poinformowała kibiców, że nie zagra z powodu kontuzji.

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Wyszła na kort, ale nie zagrała. Zaskakująca decyzja Rybakiny
Jelena Rybakina, fot. SARAH YENESEL /PAP/EPA

Rybakina poinformowała, że od kilku dni zmaga się z „drobnym urazem” i musi być gotowa na zbliżający się turniej WTA Finals w kalifornijskim Indian Wells.

Urodzona w Moskwie, ale występująca od 2019 roku pod flagą Kazachstanu Rybakina pierwszy turniej Wielkiego Szlema wygrała w 2022 roku, kiedy triumfowała w Wimbledonie. 

Na pozycję liderki listy WTA awansowała we wrześniu tego roku, po zwycięstwie w wielkoszlemowym US Open. To drugi sukces w imprezie tej rangi w tym roku, po Australian Open. Wtedy zakończyła 99-tygodniowe panowanie Białorusinki Aryny Sabalenki.

Fernandez w półfinale zmierzy się z Kamillą Rachimową z Uzbekistanu.

W czołowej czwórce jest też Mia Pohankova, która w zeszłym tygodniu skończyła 18 lat. Słowaczka gra w Tokio dzięki tzw. dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. W poprzedniej rundzie wyeliminowała Japonkę Naomi Osakę, a w piątek pokonała Amerykankę Alicię Parks 7:6 (7-3), 6:3. Teraz czeka na triumfatorkę meczu Alexadnry Eali z Filipin z Rosjanką Dianą Sznajder. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jelena Rybakina

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