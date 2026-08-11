Wygrana Świątek. Polka o krok od finału w Toronto

RMF24

Iga Świątek, rozstawiona w Toronto z numerem siódmym, bez większych problemów pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 6:2, 6:1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000. Jej następną przeciwniczką będzie Ukrainka Elina Switolina.

Polka od początku kontrolowała spotkanie. Ani razu nie musiała bronić break-pointa, a sama sześciokrotnie przełamała serwis rywalki – dwukrotnie w pierwszym secie i trzy razy w drugim, w tym w ostatnim gemie meczu, który trwał 64 minuty.

Było to drugie spotkanie Świątek ze Sznajder. Pierwsze, w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku, również wygrała Polka, choć wtedy potrzebowała trzech setów.

Każdy ćwierćfinał jest trudny i ten także taki był, szczególnie biorąc pod uwagę sposób, w jaki ona podkręcała piłki, oraz warunki. Było bardzo wietrznie, więc czasem trudno było złapać rytm. W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie, doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie, cieszę się, że tu jestem - powiedziała w wywiadzie na korcie była liderka światowego rankingu.

Świątek po raz drugi w karierze znalazła się w półfinale Canadian Open. Poprzednio osiągnęła ten etap w 2023 roku, kiedy po wyrównanym spotkaniu przegrała z Jessicą Pegulą, późniejszą zwyciężczynią turnieju.

To, jak gram, dodaje mi pewności siebie. Dobrze czuję się na korcie. Wiem, jak dużo trenuję, to też dobrze na mnie wpływa. Teraz to tylko kwestia tego, żeby mieć właściwe nastawienie każdego dnia, trzymać się rutyny, dawać z siebie wszystko - dodała Świątek.

Bilans pojedynków Świątek ze Switoliną wynosi 4:3 na korzyść Polki. Dwa ostatnie mecze, rozegrane w tym sezonie w Indian Wells i Rzymie, wygrała jednak Ukrainka.

Wcześniej z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska (nr 18.), Magdalena Fręch i Magda Linette, które odpadły w drugiej rundzie.