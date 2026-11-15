Wstrząśnienie mózgu po mocnym ciosie. Reprezentacja Polski traci piłkarza

RMF24

Piłkarska reprezentacja Polski ma kolejne kłopoty. Zgrupowanie kadry opuszcza Matty Cash, który w sobotnim meczu z Rumunią doznał wstrząśnienia mózgu po uderzeniu przez rywala.

Z powodu kontuzji Matty Cash nie zagra we wtorek ze Szwecją — poinformował PZPN. W sobotę Biało-Czerwoni przegrali 1:2 w Bukareszcie z Rumunią.

„Z powodu wstrząśnienia mózgu Matty Cash opuszcza trwające zgrupowanie reprezentacji Polski. Obrońca doznał urazu podczas sobotniego meczu z Rumunią w Bukareszcie i nie będzie mógł wystąpić we wtorkowym spotkaniu ze Szwecją” - przekazała federacja w komunikacie.

Zawodnik angielskiej Aston Villi opuścił boisko w 76. minucie. Chwilę wcześniej w walce o piłkę otrzymał cios w głowę od jednego z rywali.

We wtorek we Wrocławiu nie będzie mógł również wystąpić obrońca Jakub Kiwior, który musi odbywać karę za dwie żółte kartki.

Po takiej absencji do dyspozycji selekcjonera Jana Urbana będzie już natomiast Jan Bednarek. Do pełni sił powinien też wrócić pomocnik Piotr Zieliński, który w sobotę nie zagrał.

Po porażce w Bukareszcie Biało-Czerwoni stracili szansę na baraże o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. W grupie B4 z dorobkiem czterech punktów zajmują trzecie miejsce, o punkt przed Rumunami. I właśnie trzecia lokata, zapewniająca pozostanie na drugim szczeblu tych rozgrywek, będzie stawką spotkania ze Szwedami, którzy zapewnili sobie już awans do elity.