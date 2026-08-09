Włodzimierz Rezner nie żyje. Odszedł legendarny komentator sportowy i pasjonat kolarstwa

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W wieku 83 lat zmarł Włodzimierz Rezner – komentator sportowy i wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Kielce. Przez dekady relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe, a jego pasją było kolarstwo. Odszedł po ciężkiej chorobie, pozostawiając po sobie bogaty dorobek i niezatarte wspomnienia.

Włodzimierz Rezner był postacią doskonale znaną wszystkim miłośnikom sportu, szczególnie kolarstwa. Swoją przygodę z mikrofonem rozpoczął w 1971 roku, gdy wygrał konkurs na dziennikarza. Szybko zyskał uznanie dzięki profesjonalizmowi, wiedzy i niepowtarzalnemu stylowi komentowania.

Olimpijskie emocje i kolarskie sukcesy

Rezner relacjonował trzy igrzyska olimpijskie: w Moskwie (1980), Barcelonie (1992) oraz Atlancie (1996). Jego głos towarzyszył kibicom podczas największych sportowych emocji, a szczególne miejsce w jego sercu zajmowało kolarstwo. Był obecny na trasach Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne, przekazując słuchaczom nie tylko wyniki, ale i atmosferę tych wyjątkowych wydarzeń.

W młodości sam uprawiał kolarstwo – najpierw w barwach Lechii Kielce, później SHL Kielce. Jako dziennikarz i działacz Polskiego Związku Kolarskiego aktywnie promował tę dyscyplinę. Był inicjatorem akcji „Rowerem po radość i zdrowie”, zachęcając Polaków do aktywnego stylu życia. Za swoje zasługi w 2010 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł wybitny dziennikarz sportowy

Włodzimierz Rezner zmarł w nocy z soboty na niedzielę po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 83 lata.