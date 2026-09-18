Witold Kulesza nie żyje. Był prezesem polskiego klubu

RMF24

W wieku 68 lat zmarł Witold Kulesza, prezes Zagłębia Lubin – poinformował klub piłki ręcznej. Był jednym z autorów największych triumfów klubu z Dolnego Śląska.

Witold Kulesza zmarł po długiej chorobie. Za jego rządów Zagłębie stało się jednym z najsilniejszych ośrodków tej dyscypliny w Polsce.

Kulesza przejął stery w Zagłębiu w 2004 roku i był jednym z autorów największych triumfów zarówno męskiego, jak i kobiecego zespołu piłki ręcznej.

Imponujące zwłaszcza były wyniki żeńskiej drużyny, która za jego rządów siedem razy sięgała po mistrzostwo, w tym sześć razy z rzędu, dziesięć razy była druga i zdobyła 11 Pucharów Polski.

Kulesza był też w przeszłości członkiem Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Ligi.

Za swoją pracę i wkład w rozwój piłki ręcznej w Polce został uhonorowany Diamentową Odznaką ZPRP z Wieńcem.