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Witold Kulesza nie żyje. Był prezesem polskiego klubu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (09:49)

W wieku 68 lat zmarł Witold Kulesza, prezes Zagłębia Lubin – poinformował klub piłki ręcznej. Był jednym z autorów największych triumfów klubu z Dolnego Śląska.

Witold Kulesza nie żyje. Był prezesem polskiego klubu
Witold Kulesza, fot. MARIUSZ KAPALA / GAZETA LUBUSKA /East News

Witold Kulesza zmarł po długiej chorobie. Za jego rządów Zagłębie stało się jednym z najsilniejszych ośrodków tej dyscypliny w Polsce.

Kulesza przejął stery w Zagłębiu w 2004 roku i był jednym z autorów największych triumfów zarówno męskiego, jak i kobiecego zespołu piłki ręcznej. 

Imponujące zwłaszcza były wyniki żeńskiej drużyny, która za jego rządów siedem razy sięgała po mistrzostwo, w tym sześć razy z rzędu, dziesięć razy była druga i zdobyła 11 Pucharów Polski.

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Kulesza był też w przeszłości członkiem Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium Ligi. 

Za swoją pracę i wkład w rozwój piłki ręcznej w Polce został uhonorowany Diamentową Odznaką ZPRP z Wieńcem.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Zagłębie Lubin
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