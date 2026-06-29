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Naomi Osaka poruszyła publiczność na Wimbledonie. Japońska tenisistka zaprezentowała na londyńskim korcie prawdziwy pokaz mody, wychodząc na mecz w niecodziennej kreacji.

Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły Naomi Osace w kolejnym „pokazie mody”, który zaprezentowała na korcie All England Club. Japońska tenisistka ma zwyczaj wzbudzać sensację kreatywnymi strojami podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych.

Osaka miała na sobie zwiewny, przypominający kimono szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z Francuzką Elsą Jacquemot. Najnowsze dzieło Japonki wywołało entuzjastyczną reakcję publiczności. Wielu z niecierpliwością czekało z telefonami w górze, aby nagrać jej wejście na kort. Jedna z fanek krzyknęła: „Dawaj, królowo!”.

To coś, na co czekaliśmy cały dzień, prawda? W czym Naomi Osaka pojawi się na Wimbledonie? W tym stroju widzę odrobinę inspiracji z minionej epoki - powiedziała była australijka tenisitka Alicia Molik, która obecnie komentuje mecze Wimbledonu dla BBC.

Osaka zdjęła kimono i położyła je na krześle, aby rozpocząć rozgrzewkę przed rozpoczęciem meczu. Kreacje modowe czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej były tak wyczekiwane, że Osaka przed turniejem musiała zmierzyć się z wieloma pytaniami o to, jak poradzi sobie z zasadą noszenia wyłącznie białych ubrań w All England Club.

Dosłownie wszyscy mnie o to pytają i nigdy nie uważałam, że kolor biały jest ograniczeniem. Mam wrażenie, że jest tak wiele różnych wzorów, tkanin i faktur, z których można korzystać – oznajmiła Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

Japonka w pierwszej rundzie wygrała z Jacquemot 6:1, 7:5. Jej kolejną rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango lub Rosjanka Anastazja Gasanowa.