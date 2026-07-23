Wielki powrót i misja ratunkowa: Juergen Klopp na czele reprezentacji Niemiec

RMF24

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Juergen Klopp wraca na ławkę trenerską, by objąć najważniejszą posadę w kraju. Niemieckie media nie mają wątpliwości: zaplanowana na piątek konferencja DFB to tylko formalność przed oficjalną prezentacją 59-latka. Po rozstaniu z Red Bullem i naładowaniu baterii, legendarny menedżer staje przed największym wyzwaniem w karierze – wyciągnięciem reprezentacji Niemiec z głębokiego kryzysu.

Dziennikarze bez wątpliwości – to będzie Klopp

W piątek o godzinie 11 w siedzibie DFB we Frankfurcie ma odbyć się konferencja prasowa, która – według licznych źródeł – będzie okazją do przedstawienia Juergena Kloppa jako nowego selekcjonera narodowej kadry. Choć w oficjalnym zaproszeniu nie padło nazwisko 59-letniego szkoleniowca, niemieckie media są przekonane, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują właśnie na niego. „Dzięki zaproszeniu na konferencję prasową Niemiecki Związek Piłki Nożnej praktycznie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące nominacji Kloppa na selekcjonera reprezentacji” – podkreśla agencja DPA.

Zielone światło od Red Bulla

Przeszkodą na drodze Kloppa do objęcia reprezentacji było dotąd jego zaangażowanie w strukturach Red Bulla, gdzie pełnił funkcję szefa ds. futbolu globalnej sieci klubów. Jednak już w niedzielę szkoleniowiec poinformował o osiągnięciu porozumienia z koncernem w sprawie odejścia. Sam trener, który podczas ostatnich mistrzostw świata pracował jako ekspert telewizyjny, podkreślał:

Nic nie jest ostatecznie ustalone, to wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Od początku Juergen Klopp był faworytem do objęcia stanowiska po Julianie Nagelsmannie, który zrezygnował z prowadzenia kadry po nieudanym występie Niemców w mistrzostwach świata i odpadnięciu w 1/16 finału. Nazwisko Kloppa pojawiło się jako jedyne w komunikacie DFB dotyczącym przyszłości reprezentacji. Kilkanaście dni temu federacja informowała, że szkoleniowiec „zasygnalizował gotowość” do przejęcia sterów drużyny narodowej.

Człowiek od zadań specjalnych

Juergen Klopp to postać doskonale znana nie tylko niemieckim kibicom. W przeszłości prowadził FSV Mainz, Borussię Dortmund – gdzie trenował m.in. Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka – oraz Liverpool, z którym święcił największe triumfy: zwycięstwo w Lidze Mistrzów i zdobycie mistrzostwa Anglii. Po odejściu z „The Reds” w 2024 roku, szkoleniowiec tłumaczył swoją decyzję potrzebą odpoczynku.

Infantino chce jeszcze większej imprezy. Mundial zostanie rozszerzony do 64 drużyn? Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej przeszły do historii jako pierwsze, w których udział wzięło aż 48 reprezentacji. Jednak to może być dopiero początek zmian. Prezydent FIFA Gianni Infantino nie wyklucza, że już wkrótce na mundialu…

Gdy dwa lata temu odchodziłem z Liverpoolu, to powiedziałem, że brakuje mi energii na inną pracę lub na kolejny rok w tym klubie. Od tego czasu zdołałem się jednak naładować, jestem gotowy – przyznał Klopp.

Ratunek w punkcie zwrotnym

Nowy selekcjoner nie ukrywa, że niemiecki futbol potrzebuje gruntownych reform. Przez ostatnie lata reprezentacja Niemiec nie odnosiła sukcesów na wielkich turniejach. Po zdobyciu czwartego tytułu mistrza świata w 2014 roku, drużyna dwukrotnie odpadała już w fazie grupowej, a ostatnio pożegnała się z mundialem w 1/16 finału.

Niemiecka piłka nożna jest w punkcie zwrotnym. Musimy gruntownie zmienić pewne rzeczy. Niezależnie od tego, czy ostatecznie będę to ja, czy ktokolwiek inny, nie zmienia to faktu, że zmiany są konieczne – podkreślił charyzmatyczny szkoleniowiec.

Po nieudanym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zmiany trenerów szykują się w co najmniej 17 z 48 reprezentacji, które brały udział w turnieju.