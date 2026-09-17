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Wielka inwestycja Cristiano Ronaldo. „Dorzucił” 92 mln euro

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (07:02)

Cristiano Ronaldo zbliża się do końca kariery i wydaje zarobione pieniądze na inwestycje. Kapitan reprezentacji Portugalii doinwestował kwotą 92 mln euro fundusz, który planuje zakupić saudyjski klub Al-Nassr.

Wielka inwestycja Cristiano Ronaldo. „Dorzucił” 92 mln euro
Cristiano Ronaldo, fot. CHRISTIAN BRUNSKILL, Newscom /PAP

Cristiano Ronaldo przyłączył się do grupy czterech inwestorów planujących przejęcie od państwowego funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej tzw. PIF klubu Al-Nassr - ustaliły portugalskie media.

Wśród członków tejże grupy jest włosko-amerykański biznesmen Gerry Cardinale, szef spółki RedBird Capital Partners, a zarazem właściciel włoskiego klubu AC Milan.

Pozostałymi członkami grupy planującej przejęcie Al-Nassr są znani na Bliskim Wschodzie przedsiębiorcy Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji oraz Sharaf Al-Hariri.

Inwestycje Cristiano Ronaldo

41-letni Ronaldo, jak odnotowują portugalskie media, im szybciej zbliża się do kresu swojej kariery, tym częściej inwestuje. Piłkarz, który kilka tygodni temu sugerował, że mógłby rozstać się z kadrą Portugalii w 2027 lub 2028 roku, ma szeroki wachlarz przedsięwzięć.

Większość inwestycji Cristiano Ronaldo podejmuje w sektorze sportowym, medialnym oraz marketingowym. Pochodzący z Madery piłkarz za pośrednictwem swojej firmy CR7 posiada udziały w około 30 spółkach.

W ostatnich latach Ronaldo inwestował też w rozwój sieci hoteli, w sklepy odzieżowe, zakład produkcji ceramiki, a nawet w klinikę przeszczepu włosów.

Ile wynosi majątek piłkarza?

Cristiano Ronaldo, który w przeszłości bronił barw lizbońskiego Sportingu, Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn, przed tegorocznym mundialem nabył udziały w telewizji internetowej Live Mode TV, która transmitowała część spotkań tej imprezy.

Według szacunków portugalskich mediów majątek Cristiano Ronaldo przekracza aktualnie kwotę 1,2 mld euro.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Cristiano Ronaldo
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