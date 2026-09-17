Wielka inwestycja Cristiano Ronaldo. „Dorzucił” 92 mln euro

Cristiano Ronaldo przyłączył się do grupy czterech inwestorów planujących przejęcie od państwowego funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej tzw. PIF klubu Al-Nassr - ustaliły portugalskie media.
Wśród członków tejże grupy jest włosko-amerykański biznesmen Gerry Cardinale, szef spółki RedBird Capital Partners, a zarazem właściciel włoskiego klubu AC Milan.
Pozostałymi członkami grupy planującej przejęcie Al-Nassr są znani na Bliskim Wschodzie przedsiębiorcy Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji oraz Sharaf Al-Hariri.
Inwestycje Cristiano Ronaldo
41-letni Ronaldo, jak odnotowują portugalskie media, im szybciej zbliża się do kresu swojej kariery, tym częściej inwestuje. Piłkarz, który kilka tygodni temu sugerował, że mógłby rozstać się z kadrą Portugalii w 2027 lub 2028 roku, ma szeroki wachlarz przedsięwzięć.
Większość inwestycji Cristiano Ronaldo podejmuje w sektorze sportowym, medialnym oraz marketingowym. Pochodzący z Madery piłkarz za pośrednictwem swojej firmy CR7 posiada udziały w około 30 spółkach.
W ostatnich latach Ronaldo inwestował też w rozwój sieci hoteli, w sklepy odzieżowe, zakład produkcji ceramiki, a nawet w klinikę przeszczepu włosów.
Ile wynosi majątek piłkarza?
Cristiano Ronaldo, który w przeszłości bronił barw lizbońskiego Sportingu, Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn, przed tegorocznym mundialem nabył udziały w telewizji internetowej Live Mode TV, która transmitowała część spotkań tej imprezy.
Według szacunków portugalskich mediów majątek Cristiano Ronaldo przekracza aktualnie kwotę 1,2 mld euro.