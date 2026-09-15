Wielka gwiazda zawiesza karierę. „Podążam za swoimi uczuciami”

RMF24

Holenderka Jutta Leerdam zawiesiła karierę. 27-letnia mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim ogłosiła na swoim kanale YouTube, że nie będzie startować w nadchodzącym sezonie.

Podążam za swoimi uczuciami (...). A co, jeśli zakończę karierę? To brzmi zbyt definitywnie. Nie chcę całkowicie zamykać drzwi przed tym, co tak bardzo kocham, czyli łyżwiarstwem szybkim. Ale jedno wiem na pewno: nie będę startować w tym sezonie. Nie zobaczycie mnie na lodzie – powiedziała Holenderka.

Leerdam, dziewczyna amerykańskiego influencera i boksera Jake'a Paula, sama jest gwiazdą Instagrama z ponad sześcioma milionami obserwujących. Zamierza w najbliższej przyszłości rozwijać się w tej dziedzinie, produkując m.in. filmy w mediach społecznościowych.

Podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich we Włoszech Holenderka zdobyła złoty medal na 1000 m oraz srebrny na 500 m. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyła srebro na 1000 m.

Ponadto jest wielokrotną medalistką mistrzostw świata i Europy.