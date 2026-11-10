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Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera. Już trzeci w tym sezonie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (15:06)

Zamykająca tabelę piłkarskiej ekstraklasy Wieczysta ma nowego trenera. Krakowski zespół poprowadzi Jacek Zieliński, który zajął miejsce zwolnionego Żeljko Kopicia.

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Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera. Już trzeci w tym sezonie
Jacek Zieliński został trenerem Wieczystej, fot. Piotr Polak /PAP

Jacek Zieliński został nowym trenerem pierwszej drużyny Wieczystej Kraków. Jego asystentem będzie Łukasz Tomczyk. Obaj szkoleniowcy na dzisiejszym treningu rozpoczynają pracę z zespołem przed dalszą częścią sezonu PKO BP Ekstraklasy” - czytamy w komunikacie Wieczystej.

Szkoleniowcy podpisali kontrakty obowiązujące do końca sezonu z możliwością przedłużenia o rok.

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65-letni Zieliński pracował ostatnio w Koronie Kielce, z której został zwolniony 19 października.

W 2010 roku szkoleniowiec zdobył mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. W karierze trenerskiej prowadził też Alit Ożarów, Siarkę Tarnobrzeg, GKS Bełchatów, Górnika Łęczna, Piasta Gliwice, Odrę Wodzisław Śląski, Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski, Polonię Warszawa, Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Arkę Gdynia i Cracovię.

Asystentem Zielińskiego będzie Łukasz Tomczyk, który trenował m.in. piłkarzy Rakowa Częstochowa i Odry Opole.

Nowy trener zastąpił w Wieczystej Chorwata Żeljko Kopicia, który prowadził beniaminka z Krakowa od końca sierpnia. Bieżący sezon krakowski zespół zaczął pod wodzą Kazimierza Moskala.

Wieczysta z ośmioma punktami w 14 meczach zamyka ligową tabelę.


Źródło: RMF24
Tagi: Wieczysta Kraków

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