Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera. Już trzeci w tym sezonie

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Zamykająca tabelę piłkarskiej ekstraklasy Wieczysta ma nowego trenera. Krakowski zespół poprowadzi Jacek Zieliński, który zajął miejsce zwolnionego Żeljko Kopicia.

„Jacek Zieliński został nowym trenerem pierwszej drużyny Wieczystej Kraków. Jego asystentem będzie Łukasz Tomczyk. Obaj szkoleniowcy na dzisiejszym treningu rozpoczynają pracę z zespołem przed dalszą częścią sezonu PKO BP Ekstraklasy” - czytamy w komunikacie Wieczystej.

Szkoleniowcy podpisali kontrakty obowiązujące do końca sezonu z możliwością przedłużenia o rok.

65-letni Zieliński pracował ostatnio w Koronie Kielce, z której został zwolniony 19 października.

W 2010 roku szkoleniowiec zdobył mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. W karierze trenerskiej prowadził też Alit Ożarów, Siarkę Tarnobrzeg, GKS Bełchatów, Górnika Łęczna, Piasta Gliwice, Odrę Wodzisław Śląski, Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski, Polonię Warszawa, Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Arkę Gdynia i Cracovię.

Asystentem Zielińskiego będzie Łukasz Tomczyk, który trenował m.in. piłkarzy Rakowa Częstochowa i Odry Opole.

Nowy trener zastąpił w Wieczystej Chorwata Żeljko Kopicia, który prowadził beniaminka z Krakowa od końca sierpnia. Bieżący sezon krakowski zespół zaczął pod wodzą Kazimierza Moskala.

Wieczysta z ośmioma punktami w 14 meczach zamyka ligową tabelę.