Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera. Już trzeci w tym sezonie

„Jacek Zieliński został nowym trenerem pierwszej drużyny Wieczystej Kraków. Jego asystentem będzie Łukasz Tomczyk. Obaj szkoleniowcy na dzisiejszym treningu rozpoczynają pracę z zespołem przed dalszą częścią sezonu PKO BP Ekstraklasy” - czytamy w komunikacie Wieczystej.
Szkoleniowcy podpisali kontrakty obowiązujące do końca sezonu z możliwością przedłużenia o rok.
65-letni Zieliński pracował ostatnio w Koronie Kielce, z której został zwolniony 19 października.
W 2010 roku szkoleniowiec zdobył mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. W karierze trenerskiej prowadził też Alit Ożarów, Siarkę Tarnobrzeg, GKS Bełchatów, Górnika Łęczna, Piasta Gliwice, Odrę Wodzisław Śląski, Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski, Polonię Warszawa, Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Arkę Gdynia i Cracovię.
Asystentem Zielińskiego będzie Łukasz Tomczyk, który trenował m.in. piłkarzy Rakowa Częstochowa i Odry Opole.
Nowy trener zastąpił w Wieczystej Chorwata Żeljko Kopicia, który prowadził beniaminka z Krakowa od końca sierpnia. Bieżący sezon krakowski zespół zaczął pod wodzą Kazimierza Moskala.
Wieczysta z ośmioma punktami w 14 meczach zamyka ligową tabelę.