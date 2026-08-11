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Wieczysta ma nowego napastnika. Polak wraca z Niemiec

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (20:20)

Bartosz Białek zagra w Wieczystej Kraków. Występujący ostatnio w Niemczech 24-letni napastnik podpisał kontrakt do końca sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wieczysta ma nowego napastnika. Polak wraca z Niemiec
Bartosz Białek, fot. Marc Schüler /PAP/DPA
  • Bartosz Białek podpisał kontrakt z Wieczystą.
  • Wieczysta pozyskała już jedenastu zawodników w tym oknie transferowym.
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W poprzednim sezonie Bartosz Białek rozegrał 14 spotkań w 2. Bundeslidze w SV Darmstadt 98. W Wieczystej ma zastąpić Stefana Feiertaga, który doznał kontuzji kolana i czeka go dłuższa przerwa.

Mierzący 191 centymetrów Białek kilka lat temu był uznawany za wielki talent. Wychowanek Stali Brzeg w Ekstraklasie zadebiutował w wieku 18 lat w barwach Zagłębia Lubin. W sezonie 2019/20 w 19 meczach zdobył 9 bramek, co zaowocowało transferem do VfL Wolfsburg. Niemiecki klub zapłacił za ten transfer 5 milionów euro.

Błyskotliwie zapowiadającą się karierę zahamowały poważne kontuzje - trzykrotnie przechodził rehabilitację po zerwanych więzadłach w kolanie.

Białek próbował odbudować swoją formę podczas wypożyczenia do holenderskiego SBV Vitesse i belgijskiego KAS Eupen. Ostatni sezon spędził w drugoligowym SV Darmstadt 98. Występował w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Białek jest jedenastym piłkarzem pozyskanym w tym oknie transferowym przez Wieczystą.

Krakowski klub w dwóch meczach nowego sezonu Ekstraklasy poniósł dwie porażki po 1:2 - z Radomiakiem Radom i Lechem Poznań. W sobotę zagra w Gliwicach z Piastem.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wieczysta
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