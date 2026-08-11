Wieczysta ma nowego napastnika. Polak wraca z Niemiec

W poprzednim sezonie Bartosz Białek rozegrał 14 spotkań w 2. Bundeslidze w SV Darmstadt 98. W Wieczystej ma zastąpić Stefana Feiertaga, który doznał kontuzji kolana i czeka go dłuższa przerwa.
Mierzący 191 centymetrów Białek kilka lat temu był uznawany za wielki talent. Wychowanek Stali Brzeg w Ekstraklasie zadebiutował w wieku 18 lat w barwach Zagłębia Lubin. W sezonie 2019/20 w 19 meczach zdobył 9 bramek, co zaowocowało transferem do VfL Wolfsburg. Niemiecki klub zapłacił za ten transfer 5 milionów euro.
Błyskotliwie zapowiadającą się karierę zahamowały poważne kontuzje - trzykrotnie przechodził rehabilitację po zerwanych więzadłach w kolanie.
Białek próbował odbudować swoją formę podczas wypożyczenia do holenderskiego SBV Vitesse i belgijskiego KAS Eupen. Ostatni sezon spędził w drugoligowym SV Darmstadt 98. Występował w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski.
Białek jest jedenastym piłkarzem pozyskanym w tym oknie transferowym przez Wieczystą.
Krakowski klub w dwóch meczach nowego sezonu Ekstraklasy poniósł dwie porażki po 1:2 - z Radomiakiem Radom i Lechem Poznań. W sobotę zagra w Gliwicach z Piastem.