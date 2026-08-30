Tyle nie płacą nigdzie! Świątek, Hurkacz i spółka ruszają do walki na US Open

RMF24

Już w najbliższą niedzielę startuje jeden z najważniejszych turniejów tenisowych na świecie – US Open. Tegoroczna edycja nowojorskiego szlema przechodzi do historii jeszcze zanim padnie pierwszy serwis. Organizatorzy poinformowali o rekordowej puli nagród, która wyniesie aż 108 milionów dolarów! W grze między innymi Iga Świątek, która triumfowała w Nowym Jorku w 2022 roku.

Gigantyczne nagrody dla zwycięzców US Open

108 milionów dolarów do wygrania na tegorocznym US Open to o 18 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Mniej oferują organizatorzy pozostałych wielkoszlemowych turniejów: Australian Open w Melbourne, Rolanda Garrosa w Paryżu oraz Wimbledonu w Londynie. Tam do wygrania dotąd były sumy nieprzekraczające 90 mln dol.

Tradycyjnie na najwyższe premie mogą liczyć zwycięzcy turniejów singlowych. Triumfatorzy US Open zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To również nowy rekord – o pół miliona więcej niż w poprzedniej edycji.

Świątek się trafiło, Chwalińska bez szczęścia. Tak wygląda turniejowa drabinka US Open Poznaliśmy turniejową drabinkę US Open 2026. Iga Świątek może mówić o szczęściu – początek turnieju zapowiada się dla niej wyjątkowo korzystnie. Z kolei Maja Chwalińska nie miała tyle szczęścia i już na wczesnym etapie może trafić na jedną z…

Sponsorzy płacą. Można nieźle zarobić

Amerykańska federacja tenisowa podkreśla, że wzrost nagród to efekt rosnącej popularności turnieju oraz ogromnego zainteresowania sponsorów i kibiców na całym świecie.

Dotarcie do finału singla gwarantuje wypłatę w wysokości 2,8 mln dol. Awans do półfinału to kwota 1,45 mln dol. Nie mogą też wybrzydzać pozostali tenisiści. Nawet za porażkę w pierwszej rundzie zarobić można 140 tys. dol.

Na mniejsze zarobki liczyć mogą debliści, choć za triumf w finale na konto zwycięskiej pary wpadnie okrągły milion dolarów. Sam awans do finału to połowa tej stawki.

US Open tradycyjnie rozgrywany jest na twardych kortach w nowojorskim kompleksie Flushing Meadows. To ostatni z czterech turniejów wielkoszlemowych w sezonie i często decyduje o końcowych rozstrzygnięciach w światowych rankingach.

Iga Świątek znów w formie. Jak zaprezentują się Polacy?

Wysoką formę tuż przed US Open zasygnalizowała Iga Świątek. Zwyciężczyni nowojorskiego turnieju z 2022 roku w sierpniu wygrała zawody w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Czy po czterech latach znów może okazać się najlepsza na US Open?

Świątek zacznie rywalizację od meczu z Chinką Xiyu Wang. Kolejną przeciwniczką Polki może być Argentynka Nadia Podoroska lub Szwajcarka Simona Waltert. W trzeciej rundzie nasza tenisistka po raz pierwszy trafić może na zawodniczkę rozstawioną, a jest nią Czeszka Marie Bouzkova, grająca z numerem 25.

W pierwszej rundzie US Open Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Ivą Jović, Magda Linette z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Dzumhurem, a Kamil Majchrzak z Hamadem Medjedoviciem.

Kiedy finały US Open?

Turniej główny US Open 2026 w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia. Mecze pierwszej rundy rozegrane zostaną w ciągu trzech dni. Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na 12 września, a mężczyzn – na 13 września.



W Nowym Jorku tytułów w singlu bronią Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz.

US Open 2026 – 108 mln dol. w puli i podział nagród

gra pojedyncza

1. runda - 140 tys.

140 tys. 2. runda - 190 tys.

190 tys. 3. runda - 290 tys.

290 tys. 4. runda - 480 tys.

480 tys. ćwierćfinał - 780 tys.

780 tys. półfinał - 1,45 mln

1,45 mln 2. miejsce - 2,8 mln

2,8 mln zwycięstwo - 5,5 mln

debel (suma dla duetu)