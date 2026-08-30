Tyle nie płacą nigdzie! Świątek, Hurkacz i spółka ruszają do walki na US Open

Gigantyczne nagrody dla zwycięzców US Open
108 milionów dolarów do wygrania na tegorocznym US Open to o 18 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Mniej oferują organizatorzy pozostałych wielkoszlemowych turniejów: Australian Open w Melbourne, Rolanda Garrosa w Paryżu oraz Wimbledonu w Londynie. Tam do wygrania dotąd były sumy nieprzekraczające 90 mln dol.
Tradycyjnie na najwyższe premie mogą liczyć zwycięzcy turniejów singlowych. Triumfatorzy US Open zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To również nowy rekord – o pół miliona więcej niż w poprzedniej edycji.
Sponsorzy płacą. Można nieźle zarobić
Amerykańska federacja tenisowa podkreśla, że wzrost nagród to efekt rosnącej popularności turnieju oraz ogromnego zainteresowania sponsorów i kibiców na całym świecie.
Dotarcie do finału singla gwarantuje wypłatę w wysokości 2,8 mln dol. Awans do półfinału to kwota 1,45 mln dol. Nie mogą też wybrzydzać pozostali tenisiści. Nawet za porażkę w pierwszej rundzie zarobić można 140 tys. dol.
Na mniejsze zarobki liczyć mogą debliści, choć za triumf w finale na konto zwycięskiej pary wpadnie okrągły milion dolarów. Sam awans do finału to połowa tej stawki.
US Open tradycyjnie rozgrywany jest na twardych kortach w nowojorskim kompleksie Flushing Meadows. To ostatni z czterech turniejów wielkoszlemowych w sezonie i często decyduje o końcowych rozstrzygnięciach w światowych rankingach.
Iga Świątek znów w formie. Jak zaprezentują się Polacy?
Wysoką formę tuż przed US Open zasygnalizowała Iga Świątek. Zwyciężczyni nowojorskiego turnieju z 2022 roku w sierpniu wygrała zawody w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Czy po czterech latach znów może okazać się najlepsza na US Open?
Świątek zacznie rywalizację od meczu z Chinką Xiyu Wang. Kolejną przeciwniczką Polki może być Argentynka Nadia Podoroska lub Szwajcarka Simona Waltert. W trzeciej rundzie nasza tenisistka po raz pierwszy trafić może na zawodniczkę rozstawioną, a jest nią Czeszka Marie Bouzkova, grająca z numerem 25.
W pierwszej rundzie US Open Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Ivą Jović, Magda Linette z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Dzumhurem, a Kamil Majchrzak z Hamadem Medjedoviciem.
Kiedy finały US Open?
Turniej główny US Open 2026 w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia. Mecze pierwszej rundy rozegrane zostaną w ciągu trzech dni. Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na 12 września, a mężczyzn – na 13 września.
W Nowym Jorku tytułów w singlu bronią Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz.
US Open 2026 – 108 mln dol. w puli i podział nagród
gra pojedyncza
- 1. runda - 140 tys.
- 2. runda - 190 tys.
- 3. runda - 290 tys.
- 4. runda - 480 tys.
- ćwierćfinał - 780 tys.
- półfinał - 1,45 mln
- 2. miejsce - 2,8 mln
- zwycięstwo - 5,5 mln
debel (suma dla duetu)
- 1. runda - 35,0 tys.
- 2. runda - 50,0 tys.
- 1/8 finału - 80,0 tys.
- ćwierćfinał - 125,0 tys.
- półfinał - 250,0 tys.
- 2. miejsce - 500,0 tys.
- zwycięstwo - 1 mln