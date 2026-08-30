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Tyle nie płacą nigdzie! Świątek, Hurkacz i spółka ruszają do walki na US Open

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 30 sierpnia (10:32)

Już w najbliższą niedzielę startuje jeden z najważniejszych turniejów tenisowych na świecie – US Open. Tegoroczna edycja nowojorskiego szlema przechodzi do historii jeszcze zanim padnie pierwszy serwis. Organizatorzy poinformowali o rekordowej puli nagród, która wyniesie aż 108 milionów dolarów! W grze między innymi Iga Świątek, która triumfowała w Nowym Jorku w 2022 roku.

Tyle nie płacą nigdzie! Świątek, Hurkacz i spółka ruszają do walki na US Open
Iga Świątek (fot. ZUMA Press Wire/Shutterstock) /East News
  • US Open 2026 rozpocznie się 30 sierpnia w Nowym Jorku z rekordową pulą nagród 108 milionów dolarów.
  • W turnieju wystąpią m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z kim zagrają?
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Gigantyczne nagrody dla zwycięzców US Open

108 milionów dolarów do wygrania na tegorocznym US Open to o 18 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Mniej oferują organizatorzy pozostałych wielkoszlemowych turniejów: Australian Open w Melbourne, Rolanda Garrosa w Paryżu oraz Wimbledonu w Londynie. Tam do wygrania dotąd były sumy nieprzekraczające 90 mln dol. 

Tradycyjnie na najwyższe premie mogą liczyć zwycięzcy turniejów singlowych. Triumfatorzy US Open zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów. To również nowy rekord – o pół miliona więcej niż w poprzedniej edycji. 

Sponsorzy płacą. Można nieźle zarobić

Amerykańska federacja tenisowa podkreśla, że wzrost nagród to efekt rosnącej popularności turnieju oraz ogromnego zainteresowania sponsorów i kibiców na całym świecie.

Dotarcie do finału singla gwarantuje wypłatę w wysokości 2,8 mln dol. Awans do półfinału to kwota 1,45 mln dol. Nie mogą też wybrzydzać pozostali tenisiści. Nawet za porażkę w pierwszej rundzie zarobić można 140 tys. dol.

Na mniejsze zarobki liczyć mogą debliści, choć za triumf w finale na konto zwycięskiej pary wpadnie okrągły milion dolarów. Sam awans do finału to połowa tej stawki. 

US Open tradycyjnie rozgrywany jest na twardych kortach w nowojorskim kompleksie Flushing Meadows. To ostatni z czterech turniejów wielkoszlemowych w sezonie i często decyduje o końcowych rozstrzygnięciach w światowych rankingach. 

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Iga Świątek znów w formie. Jak zaprezentują się Polacy?

Wysoką formę tuż przed US Open zasygnalizowała Iga Świątek. Zwyciężczyni nowojorskiego turnieju z 2022 roku w sierpniu wygrała zawody w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Czy po czterech latach znów może okazać się najlepsza na US Open?

Świątek zacznie rywalizację od meczu z Chinką Xiyu Wang. Kolejną przeciwniczką Polki może być Argentynka Nadia Podoroska lub Szwajcarka Simona Waltert. W trzeciej rundzie nasza tenisistka po raz pierwszy trafić może na zawodniczkę rozstawioną, a jest nią Czeszka Marie Bouzkova, grająca z numerem 25. 

W pierwszej rundzie US Open Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Ivą Jović, Magda Linette z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Dzumhurem, a Kamil Majchrzak z Hamadem Medjedoviciem.

Kiedy finały US Open?

Turniej główny US Open 2026  w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia. Mecze pierwszej rundy rozegrane zostaną w ciągu trzech dni. Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na 12 września, a mężczyzn – na 13 września.

W Nowym Jorku tytułów w singlu bronią Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz

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US Open 2026 – 108 mln dol. w puli i podział nagród

gra pojedyncza

  • 1. runda -      140 tys.
  • 2. runda -      190 tys.
  • 3. runda -      290 tys.
  • 4. runda -      480 tys.
  • ćwierćfinał -   780 tys.
  • półfinał -      1,45 mln
  • 2. miejsce -    2,8 mln
  • zwycięstwo -    5,5 mln 

debel (suma dla duetu)

  • 1. runda -      35,0 tys.
  • 2. runda -      50,0 tys.
  • 1/8 finału -    80,0 tys.
  • ćwierćfinał -  125,0 tys.
  • półfinał -     250,0 tys.
  • 2. miejsce -   500,0 tys.
  • zwycięstwo -   1 mln

Źródło: RMF24
Tagi: Iga Świątek US Open
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