RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Urban reaguje na kontuzję Jakuba Kamińskiego. Do kadry dołączy Oskar Pietuszewski

Autor: Publikacja: Sobota, 26 września (16:40)

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban reaguje na kontuzję Jakuba Kamińskiego, który już w pierwszej połowie meczu z Bośnią i Hercegownią, musiał opuścić boisko z powodu urazu. Biało-Czerwoni w pierwszym meczu rozgrywek Ligi Narodów sezonu 2026/27 bezbramkowo zremisowali w Warszawie z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. W sobotę selekcjoner naszej kadry poinformował, że w kolejnych meczach do drużyny dołączy występujący w FC Porto - Oskar Pietuszewski. Przed Polakami spotkania ze Szwecją, Rumunią i ponownie Bośnią i Hercegowiną.

Urban reaguje na kontuzję Jakuba Kamińskiego. Do kadry dołączy Oskar Pietuszewski
18-letni Oskar Pietuszewski dołączy do kadry przed którą ważne spotkania w Lidze Narodów (Fot. Leszek Szymański) /PAP

Polacy mają za sobą długo wyczekiwany start w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Pierwszym rywalem był uczestnik niedawnego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku - Bośnia i Hercegowina. Po niemrawej i zdecydowanie poniżej oczekiwań grze podopieczni Jana Urbana zaledwie bezbramkowo zremisowali na Stadionie Narodowym. 

W sobotę, trener naszej kadry, przekazał informację o dowołaniu na zgrupowanie kadry kolejnego zawodnika. Mowa o utalentowanym skrzydłowym FC Porto, wcześniej występującym w Jagielloni Białystok, Oskarze Pietuszewskim. 

Zobacz wpis na X

18-latek ma pomóc reprezentacji w nadchodzących meczach. Już w poniedziałek Polacy zagrają ze Szwecją, która pokonała 2:1 w meczu grupy 4 dywizji B Ligi Narodów Rumunię 2:1. Kolejnymi rywalami Polski będzie Rumunia (2 października) i ponownie Bośniacy - ten mecz zostanie rozegrany 5 października. 

Pierwotnie Pietuszewski nie znalazł się w kadrze, przygotowującej się do inauguracji rozgrywek Ligi Narodów z uwagi na kontuzje, którą leczy od kilku tygodni. Do gry młody Polak wrócił w poprzedni weekend. 

Piątkowy remis przedłużył korzystny bilans spotkań Biało-Czerwonych, którzy dotąd nie przegrali z tym rywalem. Dotąd pokonaliśmy Bośniaków czterokrotnie i raz zremisowaliśmy. 

Z kolei powody do radości po pierwszym meczu mają Szwedzi, którzy na dobrze nam znanym obiekcie Strawberry Arena w Solnej pokonali Rumunię 2:1. Pierwszą bramkę dla gospodarzy w 20. minucie zdobył Alexander Isak z Liverpoolu. Wyrównał Dennis Man z PSV Eindhoven. Jeszcze w pierwszej połowie napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres strzelił na 2:1.

W poniedziałek Szwecja podejmie Polskę, a Rumunia zagra z Bośnią w 2. kolejce Ligi Narodów. Biało-Czerwoni będą mieli okazję do rewanżu za marcową porażkę (2:3) w finale baraży o awans do mistrzostwa świata. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Oskar Pietuszewski
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: