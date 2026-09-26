Urban reaguje na kontuzję Jakuba Kamińskiego. Do kadry dołączy Oskar Pietuszewski

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Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban reaguje na kontuzję Jakuba Kamińskiego, który już w pierwszej połowie meczu z Bośnią i Hercegownią, musiał opuścić boisko z powodu urazu. Biało-Czerwoni w pierwszym meczu rozgrywek Ligi Narodów sezonu 2026/27 bezbramkowo zremisowali w Warszawie z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. W sobotę selekcjoner naszej kadry poinformował, że w kolejnych meczach do drużyny dołączy występujący w FC Porto - Oskar Pietuszewski. Przed Polakami spotkania ze Szwecją, Rumunią i ponownie Bośnią i Hercegowiną.

18-letni Oskar Pietuszewski dołączy do kadry przed którą ważne spotkania w Lidze Narodów (Fot. Leszek Szymański)

18-letni Oskar Pietuszewski dołączy do kadry przed którą ważne spotkania w Lidze Narodów (Fot. Leszek Szymański) / PAP

Polacy mają za sobą długo wyczekiwany start w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Pierwszym rywalem był uczestnik niedawnego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku - Bośnia i Hercegowina. Po niemrawej i zdecydowanie poniżej oczekiwań grze podopieczni Jana Urbana zaledwie bezbramkowo zremisowali na Stadionie Narodowym.

Bezbramkowy remis Polaków na start Ligi Narodów Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w grupie B4 piłkarskiej Ligi Narodów od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną.

W sobotę, trener naszej kadry, przekazał informację o dowołaniu na zgrupowanie kadry kolejnego zawodnika. Mowa o utalentowanym skrzydłowym FC Porto, wcześniej występującym w Jagielloni Białystok, Oskarze Pietuszewskim.

18-latek ma pomóc reprezentacji w nadchodzących meczach. Już w poniedziałek Polacy zagrają ze Szwecją, która pokonała 2:1 w meczu grupy 4 dywizji B Ligi Narodów Rumunię 2:1. Kolejnymi rywalami Polski będzie Rumunia (2 października) i ponownie Bośniacy - ten mecz zostanie rozegrany 5 października.

Pierwotnie Pietuszewski nie znalazł się w kadrze, przygotowującej się do inauguracji rozgrywek Ligi Narodów z uwagi na kontuzje, którą leczy od kilku tygodni. Do gry młody Polak wrócił w poprzedni weekend.

Piątkowy remis przedłużył korzystny bilans spotkań Biało-Czerwonych, którzy dotąd nie przegrali z tym rywalem. Dotąd pokonaliśmy Bośniaków czterokrotnie i raz zremisowaliśmy.

Z kolei powody do radości po pierwszym meczu mają Szwedzi, którzy na dobrze nam znanym obiekcie Strawberry Arena w Solnej pokonali Rumunię 2:1. Pierwszą bramkę dla gospodarzy w 20. minucie zdobył Alexander Isak z Liverpoolu. Wyrównał Dennis Man z PSV Eindhoven. Jeszcze w pierwszej połowie napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres strzelił na 2:1.

W poniedziałek Szwecja podejmie Polskę, a Rumunia zagra z Bośnią w 2. kolejce Ligi Narodów. Biało-Czerwoni będą mieli okazję do rewanżu za marcową porażkę (2:3) w finale baraży o awans do mistrzostwa świata.