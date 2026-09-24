Urban: Polska gra w jednej z najbardziej wyrównanych grup

RMF24

„To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać” - powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przed piątkowym meczem dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Biało-Czerwoni zmierzą się też ze Szwecją i Rumunią.

To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać tę grupę. Chcemy przygotować się do mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów - zadeklarował Jan Urban na czwartkowej konferencji prasowej przed meczem z Bośnią i Hercegowiną.

Bośniacy grali w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wyszli z grupy, a w 1/16 finału przegrali z Amerykanami 0:2. Polacy nie awansowali na tegoroczny mundial. Dla reprezentacji Polski będzie to pierwsze spotkanie od majowo-czerwcowego zgrupowania, podczas którego rozegrała dwa mecze towarzyskie. Przegrała z Ukrainą 0:2 i zremisowała z Nigerią 2:2.

Drużyna w początkowej fazie spotkania bywa zaskoczona grą przeciwnika, ale nie sądzę, że to problem z przygotowaniem mentalnym - ocenił selekcjoner.

Zalewski i Kamiński grali mniej

W ostatnim czasie rzadziej w klubie grali skrzydłowi - Nicola Zalewski z Atalanty Bergamo i Jakub Kamiński z Benfiki Lizbona.

Nikola grał zdecydowanie mniej i trzeba zarządzać jego siłami. Brakuje mu rytmu meczowego, ale czasem głód piłki ma pozytywny wpływ. Podobnie jest z Kamińskim. Też miał mało minut, ale gdy dostał szansę, to w meczu z Milanem pokazał się z doskonałej strony. Są do dyspozycji, ale bierzemy pod uwagę to, że grali mniej - oświadczył Urban.

Frankowski: Musimy narzucić swój styl gry

W konferencji prasowej wziął udział Przemysław Frankowski, który od blisko roku nie grał w piłkarskiej reprezentacji Polski, ale ma nadzieję, że będzie mógł pomóc drużynie w meczu z Bośnią i Hercegowiną.

Zapewnił, że choć ostatni rok był dla niego trudny z powodu kontuzji, to teraz czuje się bardzo dobrze i solidnie przepracował okres przygotowawczy.

Celem był zawsze powrót do reprezentacji. Cieszę się, że tu jestem. Czas pomóc drużynie na boisku - powiedział pomocnik francuskiego Rennes, który po raz ostatni grał w reprezentacji 9 października 2025 roku w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0).

Frankowski zaznaczył, że celem drużyny w Lidze Narodów będzie zwycięstwo w każdym spotkaniu.

Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zaczniemy od meczu z Bośnią, musimy narzucić swój styl gry i wygrać ten mecz, a później koncentrować się na meczu ze Szwecją - podkreślił.

Polska - Bośnia i Hercegowina piątek, godz. 20:45

Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina na PGE Narodowym rozpocznie się w piątek o godzinie 20.45.

Trzy dni później Polacy zagrają ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią na PGE Narodowym, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.

Biało-Czerwoni jesienią 2024 roku rywalizowali w dywizji A Ligi Narodów. Zajęli ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją, więc spadli do dywizji B.