Unia Skierniewice gra debiutancki sezon w 1. lidze. Czego jeszcze muszą nauczyć się piłkarze?

RMF24

Unia Skierniewice to klub, który właściwie nigdy w przeszłości nie gościł na ogólnopolskiej, piłkarskiej mapie. Przez długi czas szczytem możliwości była III liga. Do tego rzadkie sukcesy w Pucharze Polski jak awans do 1/16 czy 1/8 finału w sezonie 2024/25. Teraz drużyna debiutuje na pierwszoligowych boiskach i uczy się rywalizacji w nowych warunkach. „Powoli nadrabiamy dystans. Błędów jest coraz mniej. Ostatnie zwycięstwo nad Odrą Opole daje nam nadzieję, że jesteśmy w stanie namieszać. Na pewno nie widzimy się w strefie spadkowej” – mówi w rozmowie z RMF FM trener Unii Kamil Socha.

Unia Skierniewice bez wątpienia ma najlepszy okres w swojej piłkarskiej historii. W sezonie 2024/25 drużyna wygrała rozgrywki III ligi i po raz pierwszy znalazła się w drugiej lidze. Rok później kolejny awans. Już na zaplecze Ekstraklasy. Dla niewielkiego klubu to duży przeskok.

Różnica pomiędzy trzecią i drugą ligą właściwie się zatarła. Poziom się wyrównał. Przeskok z trzeciej do drugiej ligi jest dużo łagodniejszy. Natomiast awans do pierwszej ligi to już duża różnica. Podeprę się tabelą. Wszyscy beniaminkowie mają swoje problemy. I my, i Podbeskidzie, i Warta. Nasze kłopoty wynikają także z braku doświadczenia. Potwierdzają to zawodnicy. Oni widzą, że każdy błąd indywidualny, który uchodził płazem w drugiej lidze, tutaj kończy się straconą bramką – opowiada trener Unii Kamil Socha.

Jego drużyna zajmuje obecnie w tabeli 1. Ligi przedostatnie miejsce. W 14 spotkaniach udało się wywalczyć 14 punktów. Piłkarze ze Skierniewic strzelili 20 bramek i to całkiem niezły wynik, ale aż 26 straconych bramek to wyraźny problem. Gorszą defensywę ma tylko Stal Mielec.

To jest nasza pięta achillesowa. Wynikająca w pewnym stopniu z naszego modelu grania. Każda strata, gdy napędzamy się do ataku, powoduje to, że przeciwnicy mają łatwość w zdobyciu bramki. My lubimy atakować dużą liczbą zawodników. Uważam, że to wszystko jest do naprawienia. Kilka razy brakowało nam też takiego piłkarskiego szczęścia, a nie umiejętności – analizuje trener Socha.

Drużyna odniosła jednak kilka istotnych zwycięstw. Pokonała u siebie faworyzowaną Arkę Gdynia oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która mocno zaczęła sezon. Bardzo ważne punkty udało się także wywieźć tydzień temu z Opola. Unia wygrała z Odrą 5:3. Mecz miał swoją dramaturgię. W 70. minucie Unia wyszła na prowadzenie 3:1, ale gospodarze doprowadzili do wyrównania. Skierniewiczanie dwa gole na wagę zwycięstwa strzelili w doliczonym czasie gry.

Muszę teraz dbać o to, by zawodnicy cały czas wierzyli w swoje umiejętności i byli odważni. Odwaga jest tą podstawą naszego grania. Żeby grać ofensywnie, musisz grać odważnie, nie bać się pojedynków, tworzyć przewagę. Mecze, w których mieliśmy szanse, a ostatecznie się nie udaje, to w głowach zawodników pojawia się zwątpienie. Utrzymanie tego poziomu zaangażowania, wiary nie jest łatwym wyzwaniem, ale na razie nam się to udaje. Uważam, że właśnie dzięki temu wygraliśmy w Opolu. Staram się jednak nie przewartościować tej wygranej. W tym sezonie tu w Skierniewicach pokonaliśmy przecież Arkę Gdynia. Wydawało się, że to otworzy nam drogę do kolejnych zwycięstw, ale musieliśmy zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli – opowiada trener Unii.

Kamil Socha przyznaje, że pierwszoligowe wymagania są duże, ale „różnica nie jest jednak tak duża, by nie powalczyć o utrzymanie”. Szkoleniowiec dysponuje bardzo młodą kadrą, ale ma w zespole kilku bardziej znanych zawodników. Niedawno do Unii dołączył choćby Łukasz Wolsztyński – napastnik znany z gry w Górniku Zabrze. Jest Damian Gąska, który na poziomie 1. Ligi rozegrał ponad 200 meczów. Do tego choćby Jonatas Straus. Na liczniku obrońcy jest 50 meczów w Ekstraklasie w barwach Jagiellonii. Jest także inny piłkarz związany w przeszłości z Białymstokiem – Bartosz Bida, który kilka lat temu uchodził za spory talent. W Ekstraklasie uzbierał 74 występy i 10 bramek. W Skierniewicach liczą, że spokojne budowanie i rozwijanie możliwości zespołu oraz zbierane na bieżąco doświadczenie pozwoli utrzymać się w pierwszej lidze.

W tym roku Unia rozegra jeszcze cztery spotkania. Rywalami będą: Pogoń Siedlce, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź oraz Stal Mielec.