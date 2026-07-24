Udana inauguracja Legii w Szczecinie. „Żołnierz Papszuna” na ustach stolicy

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Od zwycięstwa zmagania w sezonie 2026/27 rozpoczęła Legia Warszawa, która - nie bez problemów - uporała się z Pogonią Szczecin. Decydującą o trzech punktach dla podopiecznych Marka Papszuna bramkę strzelił w 96. minucie meczu jeden z ulubieńców szkoleniowca „Wojskowych” Chorwat Zoran Arsenić. Wcześniej Radomiak Radom, po bramkach Roberto Alvesa i Jana Grzesika pokonał debiutanta na tym poziomie rozgrywkowym Wieczystą Kraków 2:1. Dla gości trafienie zaliczył Stefan Feiertag.

W meczu inaugurującym sezon 2026/27 w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy Radomiak pokonał beniaminka Wieczystą 2:1 (1:0). Krakowianie są 88. drużyną, która zagrała w piłkarskiej ekstraklasie. Pierwszą bramkę w rozgrywkach w 43. minucie zdobył Roberto Alves, gola i asystę zaliczył Jan Grzesik.

W Radomiaku w podstawowym składzie zagrało dwóch zawodników pozyskanych w przerwie letniej – to defensorzy Brazylijczyk Conrado oraz Kryspin Szcześniak. W Wieczystej natomiast takich graczy było trzech – obrońcy Matus Vojtko i Duje Dujmović oraz środkowy pomocnik Ben Lederman.

Pierwsza bramka nowego sezonu pada w Radomiu

Pierwszą groźną sytuację stworzyli w 4. minucie goście, ale po rzucie rożnym Karol Fila główkował nad poprzeczką. Z kolei w 41. min Lisandro Semedo uderzył nieznacznie obok słupka. Pomiędzy tymi strzałami na boisku niewiele się działo. Nie brakowało natomiast żółtych kartek – do przerwy sędzia Jarosław Przybył pokazał ich aż pięć. Końcówka pierwszej połowy należała do miejscowych. W 43. minucie po zagraniu z prawej strony Grzesika pierwszą bramkę w tym sezonie zdobył Alves. A w pierwszej minucie doliczonego czasu po rzucie różnym fatalnie przestrzelił głową Abdoul Tapsoba.

Znakomicie dla Radomian rozpoczęła się także druga odsłona, w której było zdecydowanie więcej emocji. W 49. min po centrze z kornera Rafała Wolskiego sprytnie zagrał Luquinhas, a golkipera rywali Antoniego Mikułkę pokonał Grzesik.

Historyczne trafienie Wieczystej Kraków w ekstraklasie

W 57. min Krakowianie zmniejszyli straty. Po bardzo składnej akcji Miki Villar mocno podał z prawej strony, a piłkę z bliska umieścił w siatce Stefan Feiertag.

Niewiele brakowało, aby w 63. min gospodarze zaskoczyli Wieczystą po kolejnym rzucie rożnym, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Grzesik, który główkował obok słupka. 180 sekund później przed szansą po dośrodkowaniu Alvesa stanął Conrado, jednak piłka po jego strzale głową trafiła prosto w Mikułkę.

Obyło się bez sensacji. Radomiak pokonał Wieczystą na inaugurację sezonu

Obie drużyny nadal atakowały. W 72. min Luquinhas uderzył obok bramki, w rewanżu Tobias Christensen, także z dalszej odległości, trafił w słupek. Ostatecznie Radomiak nie dał sobie odebrać sobie zwycięstwa. Beniaminek miał utrudnione zadanie, bowiem w ciągu sześciu minut dwie żółte kartki za faule obejrzał Mikkel Maigaard, który w 91. minucie musiał opuścić boisko.

Męczarnie Legii w Szczecinie

Dużo więcej emocji (przynajmniej na papierze) powinno za to dostarczyć spotkanie w Szczecinie. Tam miejscowa Pogoń, która wciąż nie może doczekać się pierwszego w historii klubu trofeum (nigdy nie byli ani mistrzem) wywalczonego na polskich boiskach podejmowała Legię Warszawę, która po ostatnim sezonie ma sporo do udowodnienia reszcie stawki.

Spotkanie miało dość dramatyczny przebieg - szczególnie dla fanów drużyny z Warszawy. Rzadko się bowiem zdarza, by gra napastnika doprowadziła bezpośrednio do anulowania... dwóch bramek, jakie ten zespół strzelił. Właśnie tego doświadczyli w piątkowy wieczór legioniści. Ostatecznie do Warszawy Legia wraca z trzema punktami. Na dwie minuty przed końcem meczu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, trener gości Marek Papszun wprowadził na boisko jednego ze swoich ulubieńców - Zorana Arsenicia, który w doliczonym czasie gry Chorwat zdobył gola na wagę trzech punktów .

Nsame nie strzelił Legii bramki, choć był tego blisko

Postacią, na którą zwracano szczególną uwagę miał być Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk w minionym sezonie w Legii głównie się leczył, ale jak już był zdrowy, to strzelał sporo goli. Na 10 występów w PKO BP Ekstraklasie, zaliczył pięć trafień. Kolejne pięć w europejskich pucharach. Na dłużej Legia nie chciała spełniać jego warunków kontraktowych, ale Pogoń tak. W debiucie w granatowo-bordowych barwach Nsame miał swoje szanse, ale ich nie wykorzystał.

Sprowadzenie Kameruńczyka sprawiło, że na boczny tor odsunięty został Karol Angielski. Były wicekról strzelców ekstraklasy, nawet nie znalazł się w szerokiej kadrze na mecz inaugurujący sezon 2026/27. Spotkanie na ławce rozpoczął też Kamil Grosicki, a z opaską kapitańską wyszedł Linus Wahlqvist. Szwed nie oddał jej nawet gdy „Grosik” wszedł z rezerwy. To znak zmiany hierarchii w zespole Portowców.

Z kolei Marek Papszun zdecydowanie „spolonizował” skład Legii. W wyjściowej jedenastce pojawiło się aż siedmiu rodzimych piłkarzy. Potem okazało się, że w tej plejadzie z najlepszej strony pokazał się w tym meczu jeden z czterech obcokrajowców, Portugalczyk Ruben Vinagre, a zwycięskiego gola zdobył Chorwat Arsenić.

Mecz wyraźnie układał się na remis. Oba zespoły lepiej grały w destrukcji niż ofensywie. Wprawdzie już w 7. minucie Mileta Rajović trafił do siatki Pogoni po rzucie rożnym, ale w całej sytuacji najpierw zagrał ręką i gol nie został uznany. W 31. min Nsame mógł z kolei upokorzyć swój były zespół, ale jego główkę z największym trudem sparował na róg Otto Hindrich. Więcej ciekawych sytuacji w pierwszej części nie było.

W drugiej odsłonie spotkania do siatki gospodarzy trafił niwy nabytek „Wojskowych” z ... Polonii Warszawa - Łukasz Zjawiński, ale gol ponownie nie został uznany – wcześniej był spalony. W 66. min Hindrich ponownie uratował Legię przed stratą gola. Tym razem główkował Paul Mukairu, a Niemiec końcami palców wyciągnął piłkę tuż przy słupku.

W 72. min z kolei szczęście było po stronie Pogoni i jej golkipera. Valentin Cojocaru instynktownie odbił dwa strzały zawodników Legii - najpierw Zjawińskiego, potem Rajovicia. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, w zamieszaniu podbramkowym, trzy metry od bramki, Arsenić odbił piłkę, Dimitrios Keramitsis przyjął ją na klatkę, ale sędziowie uznali, że futbolówka całym obwodem przekroczyła linię. W efekcie dało to zwycięstwo legionistom.

Legia Warszawa w kolejnym meczu zagra przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin, z kolei „Portowców” czeka wyjazd do Krakowa na mecz z Cracovią.