Trzeci mecz polskich siatkarzy bez straty seta. Teraz dzień przerwy

Polska mierzyła się z Macedonią Północną w fazie grupowej mistrzostw Europy po raz drugi z rzędu - w 2023 roku pokonali ich bez straty seta. Kilkanaście dni później zostali mistrzami kontynentu.
Macedończycy popełniali coraz więcej błędów
Po myśli Biało-Czerwonych ułożył się także niedzielny mecz, chociaż początek był wyrównany i dopiero skuteczny blok, a następnie prosty błąd rywali pozwoliły im objąć prowadzenie 10:7. Podopieczni trenera Grbicia spokojnie utrzymywali dwa, trzy punkty przewagi w kolejnych akcjach (18:15). W końcówce za sprawą bloku powiększyli dystans i finalnie triumfowali 25:19 po trudnym serwisie Jakuba Nowaka.
Pierwsze akcje drugiej partii były bardzo dobre w wykonaniu liderów światowego rankingu (4:1). Seria akcji Polaków przy serwisie Tomasza Fornala powiększyła ich prowadzenie (14:9). Macedończycy popełniali coraz więcej błędów, co wykorzystywali biało-czerwoni (18:12). Seta zakończył Artur Szalpuk (25:16).
Trzecia odsłona to była największa dominacja zespołu trenera Grbicia. Po asie serwisowym Bartłomieja Bołądzia biało-czerwoni prowadzili 8:3, a bloki Nowaka i Bołądzia powiększyły dystans chwilę później (13:6). Druga połowa tej partii to był już popis polskiej reprezentacji, która wygrała 25:12 po ataku Nowaka.
Najlepszym zawodnikiem meczu po stronie liderów światowego rankingu był Bołądź, który zdobył 13 punktów.
Trzecia wygrana bez straty seta
To trzecie zwycięstwo 3:0 Polaków w Sofii, wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta.
W pierwszym niedzielnym spotkaniu grupy B Izrael pokonał Portugalię 3:2.
Polacy faworytami turnieju
Podopieczni trenera Grbicia to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu, nie tylko bowiem bronią tytułu, ale przystępują do rozgrywek jako aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli trzy lata temu - najpierw wygrali LN, a dwa miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy.
Współorganizatorami tegorocznego turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać biało-czerwoni, oraz Włochy, które - w Mediolanie - gościć będą decydujące spotkania.
Polska – Macedonia Północna 3:0 (25:19, 25:16, 25:13).
Polska: Bartłomiej Bołądź, Jan Firlej, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański, Jakub Nowak, Artur Szalpuk - Maksymilian Granieczny (libero) - Marcin Komenda, Kewin Sasak, Aleksander Śliwka.
Macedonia Płn.: Gjorgi Gjorgiev, Kristijan Ilijev, Stojan Iliev, Aleksandar Ljaftov, Filip Madjunkov, Filip Savovski - Filip Jovanov (libero) - Kostadin Richliev (libero), Toshe Efremov, Luka Kostikj, Vlado Milev, Mihajlo Miraschiev, David Stojanov.