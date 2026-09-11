Trener reprezentacji dotkliwie ukarany. Przyznał się do oszustwa

RMF24

Patrick Fischer, były trener hokejowej reprezentacji Szwajcarii, został ukarany czteroletnim zakazem pracy z jakąkolwiek kadrą narodową. W kwietniu przyznał, że podczas igrzysk olimpijskich w 2022 roku posługiwał się sfałszowanym dokumentem potwierdzającym szczepienia na Covid.

O karze, nałożonej przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF), poinformował „Neue Zuercher Zeitung”. IIHF takiej informacji oficjalnie nie potwierdziła.

Fischer był trenerem reprezentacji Szwajcarii od 2015 r., prowadząc ją do trzech wicemistrzostw świata (2018, 2024, 2025).

Został zwolniony w kwietniu przez krajową federację, tuż przed mistrzostwami globu, których gospodarzem była właśnie Szwajcaria (Zurych i Fryburg). Bez Fischera, Szwajcarzy prowadzeni przez jego byłego asystenta Jana Cadieux, także wywalczyli srebro, przegrywając w finale po dogrywce z Finami 0:1.

Fałszywy dokument umożliwił szkoleniowcowi ominięcie wielu restrykcji wprowadzonych przez Chiny podczas zimowych igrzysk. W kwietniu Fischer przyznał się, że popełnił błąd, oszukując, że przyjął szczepionkę i kupując podrobiony paszport.

Szwajcaria w ćwierćfinale igrzysk 2022 przegrała z Finlandią 1:5.