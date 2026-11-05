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Trener ogłosił odejście po 20 latach. Pobił absolutny rekord

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (07:55)

Trener niemieckiego Heidenheim, Frank Schmidt, po sezonie pożegna się z drużyną po blisko 20 latach pracy - poinformował klub występujący obecnie w drugiej lidze piłkarskiej.

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Trener ogłosił odejście po 20 latach. Pobił absolutny rekord
Frank Schmidt żegna się z piłkarzami Heidenheim, fot. RONALD WITTEK /PAP/EPA

52-letni Frank Schmidt został szkoleniowcem we wrześniu 2007 roku, gdy drużyna grała jeszcze w czwartej lidze. W 2023 roku pobił krajowy rekord, stając się trenerem z najdłuższym stażem w zawodowej piłce nożnej.

„To było naprawdę imponujące, jak dużo wysiłku włożył klub, aby doprowadzić do kolejnego przedłużenia mojego kontraktu. Jednak w ostatnich tygodniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas na taką decyzję. Po prawie 20 latach jako pierwszy trener FCH tego lata po prostu chcę zrobić sobie przerwę” - zacytowano szkoleniowca w komunikacie.

Jak dodał, nie ulega wątpliwości, że cała społeczność klubowa napisała przez te wszystkie lata wyjątkową historię w niemieckim futbolu.

„No i ostatni rozdział ciągle przed nami” - napisał.

Pod wodzą Schmidta klub w 2023 roku awansował do Bundesligi, a rok później wywalczył prawo gry w Lidze Konferencji.

Heidenheim opuściło niemiecką ekstraklasę w maju 2026, a obecnie zajmuje szóste miejsce w tabeli drugiej ligi. 

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Źródło: RMF24/PAP

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