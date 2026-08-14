Tragiczny wypadek podczas wyścigu. Nie żyje młody kolarz

RMF24

19-letni brytyjski kolarz, Finlay Tarling, zginął w wypadku na trasie wyścigu Dookoła Portugalii – poinformowała jego drużyna NSN Development. Zawodnika potrącił samochód.

Zginął 19-letni kolarz. Tragiczny wypadek podczas wyścigu

Do wypadku doszło podczas 8. etapu wyścigu Dookoła Portugalii.

„Ze złamanym sercem informujemy o śmierci Finlaya Tarlinga dziś podczas wyścigu Dookoła Portugalii. Był uwielbianym członkiem naszego zespołu, ale przede wszystkim był synem, bratem i przyjacielem tak wielu z nas. Będzie nam go bardzo brakowało” – napisano w komunikacie zespołu.

Kraksa w czasie wyścigu kolarskiego. 19 osób rannych, lądowało LPR Wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim (woj. kujawsko-pomorskie). W wyniku kraksy rannych zostało 17 osób.

Według doniesień telewizji RTP zawodnik został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód. Auto nie było związane z żadną drużyną ani z samym wyścigiem.

Kondolencje złożył prezydent Portugalii

Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka. Wyrazy współczucia złożył także m.in. prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro.

Peleton, wyścig i cały naród gospodarzy pogrążają się w żałobie – powiedział polityk.

8. etap, z metą w miejscowości Fafe – jak zdecydowali organizatorzy – zostanie zneutralizowany, a ceremonie dekoracji tego dnia się nie odbędą.