Tragiczny wypadek podczas wyścigu kolarskiego. Samochód potrącił 19-latka

Zginął 19-letni kolarz. Tragiczny wypadek podczas wyścigu
Do wypadku doszło podczas 8. etapu wyścigu Dookoła Portugalii.
„Ze złamanym sercem informujemy o śmierci Finlaya Tarlinga dziś podczas wyścigu Dookoła Portugalii. Był uwielbianym członkiem naszego zespołu, ale przede wszystkim był synem, bratem i przyjacielem tak wielu z nas. Będzie nam go bardzo brakowało” – napisano w komunikacie zespołu.
Według doniesień telewizji RTP zawodnik został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód. Auto nie było związane z żadną drużyną ani z samym wyścigiem.
Kondolencje złożył prezydent Portugalii
Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka. Wyrazy współczucia złożył także m.in. prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro.
Peleton, wyścig i cały naród gospodarzy pogrążają się w żałobie – powiedział polityk.
8. etap, z metą w miejscowości Fafe – jak zdecydowali organizatorzy – zostanie zneutralizowany, a ceremonie dekoracji tego dnia się nie odbędą.