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Tragiczny wypadek podczas wyścigu kolarskiego. Samochód potrącił 19-latka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (19:54)

19-letni brytyjski kolarz, Finlay Tarling, zginął w wypadku na trasie wyścigu Dookoła Portugalii – poinformowała jego drużyna NSN Development. Zawodnika potrącił samochód.

Tragiczny wypadek podczas wyścigu kolarskiego. Samochód potrącił 19-latka
Kolarze z drużyny NSN Development podczas 8. etapu wyścigu Dookoła Portugalii/fot. NUNO VEIGA /PAP/EPA
  • Podczas wyścigu Dookoła Portugalii zginął 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling.
  • Został potrącony przez samochód.
  • Jakie kroki podjęli organizatorzy?
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Zginął 19-letni kolarz. Tragiczny wypadek podczas wyścigu

Do wypadku doszło podczas 8. etapu wyścigu Dookoła Portugalii.

„Ze złamanym sercem informujemy o śmierci Finlaya Tarlinga dziś podczas wyścigu Dookoła Portugalii. Był uwielbianym członkiem naszego zespołu, ale przede wszystkim był synem, bratem i przyjacielem tak wielu z nas. Będzie nam go bardzo brakowało” – napisano w komunikacie zespołu.

Według doniesień telewizji RTP zawodnik został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód. Auto nie było związane z żadną drużyną ani z samym wyścigiem.

Kondolencje złożył prezydent Portugalii

Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka.  Wyrazy współczucia złożył także m.in. prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro.

Peleton, wyścig i cały naród gospodarzy pogrążają się w żałobie – powiedział polityk.

8. etap, z metą w miejscowości Fafe – jak zdecydowali organizatorzy – zostanie zneutralizowany, a ceremonie dekoracji tego dnia się nie odbędą.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Portugalia kolarstwo
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