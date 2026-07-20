Tragiczne skutki mistrzowskiej fety w Hiszpanii. Nie żyją dwie osoby

RMF24

Co najmniej dwie osoby zmarły w Hiszpanii podczas świętowania niedzielnego zwycięstwa w finale piłkarskich mistrzostw świata z Argentyną - podały władze medyczne. Doprecyzowano, że w trwających do poniedziałkowego popołudnia zabawach ulicznych poszkodowanych zostało 80 osób. „La Furia Roja” podobnie jak 16 lat temu, gdy triumfowała w mundialu po raz pierwszy w historii, w finale pokonała rywali w dogrywce. W 2010 roku wyższość Hiszpanów musieli uznać Holendrzy, tym razem byli to obrońcy trofeum - Argentyńczycy.

Jak informują hiszpańskie służby medyczne wspólnoty autonomicznej Kastylii-La Manchy, w miejscowości Sonseca stwierdzono w poniedziałek po północy zgon 20-latka. Mężczyzna poczuł się źle i po kilku minutach zmarł podczas świętowania w Strefie Kibica usytuowanej na głównym placu.

Dwie ofiary śmiertelny świętowania w Hiszpanii

Świadkowie zdarzenia, które zostało objęte śledztwem, zeznali, że kibic „La Furia Roja” przed śmiercią doznał konwulsji. Pomimo szybkiego przybycia ekipy ratowniczej i podjętej reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu.

Władze hiszpańskiej gminy ogłosiły trzydniową żałobę.

To niestety nie jedyna ofiara śmiertelna świętowania zdobycia mistrzostwa świata przez Hiszpanów. W mieście Ciudad Rodrigo, na zachodzie kraju, zmarł 13-letni chłopiec, po tym jak przewróciła się na niego część fontanny.

Wcześniej kibice świętujący drugi w historii kraju tytuł mistrzów świata weszli na fontannę. Według lokalnych służb medycznych w tragicznym wypadku poszkodowane zostały też dwie inne osoby. W sumie do poniedziałkowego popołudnia w trakcie fiesty po sukcesie piłkarzy rannych zostało 80 osób.

„Gorąco” był też w Kraju Basków

Część poszkodowanych to hiszpańscy kibice pobici przez grupy zamaskowanych mężczyzn, które atakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek fanów świętujących triumf drużyny trenera Luisa de la Fuente.

Do ataków na hiszpańskich kibiców doszło głównie na terenach zamieszkanych przez Basków we wspólnotach autonomicznych Kraju Basków oraz Nawarry, na północy Hiszpanii. Policja przypuszcza, że motywem agresji były pobudki nacjonalistyczne. Kibice świętujący wygraną w finale mundialu zostali pobici m.in. w Eibarze, Pampelunie oraz w Vitorii.

Atak nożem na 19-latka

Do groźnego zdarzenia doszło też w położonej w Kastylii-La Manchy - miejscowości Sesena, gdzie 19-letni kibic Hiszpanii został ugodzony nożem. Stan zdrowia rannego określany jest jako bardzo ciężki. W sumie do poniedziałkowego popołudnia służby bezpieczeństwa Hiszpanii zatrzymały 12 osób.

Tryumf „La Furia Roja”

Choć piłkarze reprezentacji Hiszpanii zaczynali turniej zza Oceanem niemrawo, bo od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka, to właśnie do Madrytu powędrował Puchar Świata. Podopieczni Luisa de la Fuenta w całym turnieju stracili zaledwie jedną bramkę, strzelając rywalom 14.

Imponująco wyglądali szczególnie w półfinale z Francją i w finale z Argentyną. Zdobywając tytuł mistrzów świata nawiązali do sukces sprzed 16 lat, gdy na boiskach w RPA również sięgnęli po złoto. To jedyne medale, jakie w całej historii występów na mistrzostwach świata wywalczyli Hiszpanie.