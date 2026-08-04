Toronto nie dla Chwalińskiej. Gibson zatrzymała Polkę już na starcie

RMF24

Rozstawiona z numerem 18. Maja Chwalińska zakończyła udział w turnieju WTA Masters 1000 w Toronto już na etapie drugiej rundy. Polska tenisistka przegrała z Australijką Talią Gibson 5:7, 1:6, a spotkanie trwało godzinę i 40 minut. Wcześniej awans do trzeciej rundy wywalczyła Iga Świątek, która pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3.

Chwalińska rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy dzięki wolnemu losowi w pierwszym etapie turnieju. Nie zdołała jednak wykorzystać tej przewagi. Jej przeciwniczka, Talia Gibson, wcześniej awansowała po wycofaniu się z meczu Włoszki Elisabetty Cocciaretto.

W pierwszym secie Polka objęła prowadzenie 2:1 po przełamaniu serwisu rywalki, lecz później straciła rytm, trzykrotnie przegrała własne podanie i ostatecznie uległa 5:7. W drugiej odsłonie spotkania Australijka wyraźnie dominowała, pozwalając Chwalińskiej wygrać tylko jednego gema. Było to pierwsze bezpośrednie starcie obu zawodniczek.

W turnieju w Toronto nadal pozostają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. Linette i Fręch swoje mecze drugiej rundy rozegrają w czwartek.