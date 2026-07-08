To więcej niż mecz. Wielki rewanż Francji z Marokiem w ćwierćfinale mundialu

RMF24

Cztery lata po historycznym awansie do półfinału mundialu jeden krok dzieli reprezentację Maroka od powtórzenia tego sukcesu. Na drodze „Lwów Atlasu” do najlepszej czwórki stają jednak Francuzi, którzy na poprzednich mistrzostwach świata nie wpuścili ich do finału. Nadszedł czas rewanżu. Pierwszy ćwierćfinał światowego czempionatu już w czwartkowy wieczór.

Francja - Maroko. To nie jest zwykły mecz

Mecz Francja - Maroko to pierwszy ćwierćfinał tegorocznego mundialu. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godzinie 22 polskiego czasu.

Starcie „Trójkolorowych” z „Lwami Atlasu” to jednak więcej niż zwykły mecz. „Poza sportową stawką, to spotkanie skupia kwestie tożsamości, pamięci, dyplomacji i geopolityki. Konfrontuje dwa kraje powiązane historią, milionami rodzinnych losów oraz niezwykle intensywnymi relacjami ludzkimi, gospodarczymi i kulturalnymi” -pisze marokański dziennik „Le Matin”.

„Redukowanie meczu Francja-Maroko do zwykłego starcia sportowego oznaczałoby ignorowanie kilku dekad wspólnej historii, migracji ludności oraz przemian socjologicznych, które głęboko przekształciły oba społeczeństwa” - powiedział gazecie dr Yassine El Yattioui z Uniwersytetu w Lyonie.

Jak podkreślił, „Francuski Marokańczyk nie jest w połowie Francuzem i w połowie Marokańczykiem. Jest w pełni Francuzem w niektórych wymiarach swojego życia, w pełni Marokańczykiem w innych, a często jednocześnie oboma. Obecnie blisko dwa miliony osób we Francji mają bezpośredni związek z Marokiem, czy to jako obywatele marokańscy, osoby z podwójnym obywatelstwem, czy Francuzi pochodzenia marokańskiego. Więzi rodzinne pozostają niezwykle silne”.

Pewne jest, że w czwartkowy wieczór we Francji będzie gorąco, zarówno przed, w trakcie, jak i po meczu. Pozostaje pytanie, kto będzie się cieszył z wygranej.

Urodzeni we Francji. Walczą dla Maroka

Reprezentacja Maroka to ekipa niezwykła. Choć jej największe gwiazdy oddają wszystko dla kadry narodowej, wielu z nich urodziło się i wychowało w Europie, także we Francji. Nie zapomnieli jednak o swoich korzeniach, tworząc dziś jedną z najsilniejszych drużyn na świecie.

Aż sześciu kadrowiczów Maroka z obecnego mundialu przyszło na świat nad Loarą. Inni urodzili się w Hiszpanii, Holandii, czy Belgii. Tam dorastali i uczyli się piłkarskiego rzemiosła.

We Francji przyszli na świat Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, czy Samir El Mourabet. W Holandii urodził się m.in. piłkarz Manchesteru United, Noussair Mazraoui. W Madrycie - Achraf Hakimi, największa gwiazda reprezentacji Maroka.

Francja - Maroko. Przypuszczalne składy - Maciej Zieliński / PAP

Francja kontra Maroko. Potęga z potęgą?

Jeszcze kilka lat temu spotkanie Francji z Marokiem byłoby bitwą czołowej ekipy ze światowym średniakiem. Ostatnie lata, a przede wszystkim mundial w Katarze, zmieniły tę perspektywę. Dziś Maroko jest czołowym zespołem świata, ekipą z pierwszej dziesiątki rankingu FIFA.

„Ta zmiana percepcji głęboko zmienia oczekiwania, zarówno w Maroku, jak i we Francji oraz w diasporach” - podkreśla dr Yassine El Yattioui.

Marokańskie media zaznaczają, że o ich reprezentacji mówi cały świat. „Kontynuujemy naszą walkę o mistrzostwo świata” - pisał „Le Matin” po wygranej 3:0 i wyeliminowaniu w 1/8 finału reprezentacji Kanady.

Marokańczycy świętują awans do ćwierćfinału mundialu, fot. SAM WASSON / PAP/EPA

Francja czy Maroko? Bukmacherzy nie mają wątpliwości

Kibice wierzą, że starcie Francji z Marokiem będzie pasjonującym widowiskiem. Bukmacherzy są jednak przekonani, że w półfinale zameldują się reprezentanci Francji.

Notowania „Trójkolorowych” stoją nawet dziesięciokrotnie wyżej niż Marokańczyków, a na wygranej podopiecznych Didiera Deschampsa niewiele można zarobić. Ewentualna niespodzianka w postaci zwycięstwa Maroka może za to przynieść spory zysk tym, którzy zaryzykują i postawią na drużynę trenera Mohameda Ouahbiego.

Mbappe kontra Hakimi

Mecz Francja - Maroko to rewanż za 2022 rok, ale także niezwykle wyczekiwane starcie gwiazdorów: Kylian Mbappe kontra Achraf Hakimi. Są przyjaciółmi, ale w czwartek wieczorem będą rywalami.

„Dwaj byli koledzy z PSG spotykają się w gorącym ćwierćfinale, który już rozpoczął się od viralowego zdania 'Lwa Atlasu': 'Na boisku to nie jest mój przyjaciel'” - pisze „Le Matin”.

Jak pisze gazeta, zażyłość Hakimiego i Mbappe znacznie wykracza poza boisko. „Podczas wspólnego pobytu w Paris Saint-Germain obaj zawodnicy bardzo się do siebie zbliżyli, często pojawiając się razem i składając sobie wzajemne wyrazy sympatii. Gdy są pytani o najlepszego przyjaciela w piłce nożnej, każdy z nich regularnie wymienia nazwisko drugiego, czyniąc ich relację jedną z najbardziej medialnych na świecie futbolu” - czytamy.

Los znów stawia jednak dwóch znakomitych piłkarzy po przeciwnej stronie barykady. Na boisku nie będzie sentymentów i tylko jeden z tych wielkich zawodników pozostanie w walce o medale mundialu.