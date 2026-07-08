To więcej niż mecz. Wielki rewanż Francji z Marokiem w ćwierćfinale mundialu

Francja - Maroko. To nie jest zwykły mecz
Mecz Francja - Maroko to pierwszy ćwierćfinał tegorocznego mundialu. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godzinie 22 polskiego czasu.
Starcie „Trójkolorowych” z „Lwami Atlasu” to jednak więcej niż zwykły mecz. „Poza sportową stawką, to spotkanie skupia kwestie tożsamości, pamięci, dyplomacji i geopolityki. Konfrontuje dwa kraje powiązane historią, milionami rodzinnych losów oraz niezwykle intensywnymi relacjami ludzkimi, gospodarczymi i kulturalnymi” -pisze marokański dziennik „Le Matin”.
„Redukowanie meczu Francja-Maroko do zwykłego starcia sportowego oznaczałoby ignorowanie kilku dekad wspólnej historii, migracji ludności oraz przemian socjologicznych, które głęboko przekształciły oba społeczeństwa” - powiedział gazecie dr Yassine El Yattioui z Uniwersytetu w Lyonie.
Jak podkreślił, „Francuski Marokańczyk nie jest w połowie Francuzem i w połowie Marokańczykiem. Jest w pełni Francuzem w niektórych wymiarach swojego życia, w pełni Marokańczykiem w innych, a często jednocześnie oboma. Obecnie blisko dwa miliony osób we Francji mają bezpośredni związek z Marokiem, czy to jako obywatele marokańscy, osoby z podwójnym obywatelstwem, czy Francuzi pochodzenia marokańskiego. Więzi rodzinne pozostają niezwykle silne”.
Pewne jest, że w czwartkowy wieczór we Francji będzie gorąco, zarówno przed, w trakcie, jak i po meczu. Pozostaje pytanie, kto będzie się cieszył z wygranej.
Urodzeni we Francji. Walczą dla Maroka
Reprezentacja Maroka to ekipa niezwykła. Choć jej największe gwiazdy oddają wszystko dla kadry narodowej, wielu z nich urodziło się i wychowało w Europie, także we Francji. Nie zapomnieli jednak o swoich korzeniach, tworząc dziś jedną z najsilniejszych drużyn na świecie.
Aż sześciu kadrowiczów Maroka z obecnego mundialu przyszło na świat nad Loarą. Inni urodzili się w Hiszpanii, Holandii, czy Belgii. Tam dorastali i uczyli się piłkarskiego rzemiosła.
We Francji przyszli na świat Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, czy Samir El Mourabet. W Holandii urodził się m.in. piłkarz Manchesteru United, Noussair Mazraoui. W Madrycie - Achraf Hakimi, największa gwiazda reprezentacji Maroka.
Francja kontra Maroko. Potęga z potęgą?
Jeszcze kilka lat temu spotkanie Francji z Marokiem byłoby bitwą czołowej ekipy ze światowym średniakiem. Ostatnie lata, a przede wszystkim mundial w Katarze, zmieniły tę perspektywę. Dziś Maroko jest czołowym zespołem świata, ekipą z pierwszej dziesiątki rankingu FIFA.
„Ta zmiana percepcji głęboko zmienia oczekiwania, zarówno w Maroku, jak i we Francji oraz w diasporach” - podkreśla dr Yassine El Yattioui.
Marokańskie media zaznaczają, że o ich reprezentacji mówi cały świat. „Kontynuujemy naszą walkę o mistrzostwo świata” - pisał „Le Matin” po wygranej 3:0 i wyeliminowaniu w 1/8 finału reprezentacji Kanady.
Francja czy Maroko? Bukmacherzy nie mają wątpliwości
Kibice wierzą, że starcie Francji z Marokiem będzie pasjonującym widowiskiem. Bukmacherzy są jednak przekonani, że w półfinale zameldują się reprezentanci Francji.
Notowania „Trójkolorowych” stoją nawet dziesięciokrotnie wyżej niż Marokańczyków, a na wygranej podopiecznych Didiera Deschampsa niewiele można zarobić. Ewentualna niespodzianka w postaci zwycięstwa Maroka może za to przynieść spory zysk tym, którzy zaryzykują i postawią na drużynę trenera Mohameda Ouahbiego.
Mbappe kontra Hakimi
Mecz Francja - Maroko to rewanż za 2022 rok, ale także niezwykle wyczekiwane starcie gwiazdorów: Kylian Mbappe kontra Achraf Hakimi. Są przyjaciółmi, ale w czwartek wieczorem będą rywalami.
„Dwaj byli koledzy z PSG spotykają się w gorącym ćwierćfinale, który już rozpoczął się od viralowego zdania 'Lwa Atlasu': 'Na boisku to nie jest mój przyjaciel'” - pisze „Le Matin”.
Jak pisze gazeta, zażyłość Hakimiego i Mbappe znacznie wykracza poza boisko. „Podczas wspólnego pobytu w Paris Saint-Germain obaj zawodnicy bardzo się do siebie zbliżyli, często pojawiając się razem i składając sobie wzajemne wyrazy sympatii. Gdy są pytani o najlepszego przyjaciela w piłce nożnej, każdy z nich regularnie wymienia nazwisko drugiego, czyniąc ich relację jedną z najbardziej medialnych na świecie futbolu” - czytamy.
Los znów stawia jednak dwóch znakomitych piłkarzy po przeciwnej stronie barykady. Na boisku nie będzie sentymentów i tylko jeden z tych wielkich zawodników pozostanie w walce o medale mundialu.