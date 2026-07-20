„To było beznadziejne”. Legendy futbolu miażdżą historyczne show na finale Mundialu

Finał piłkarskich mistrzostw świata 2026 na stadionie w New Jersey przeszedł do historii nie tylko ze względu na sportowe emocje. Po raz pierwszy w przerwie meczu odbyło się widowiskowe halftime show, które miało dorównać słynnym występom podczas Super Bowl. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy światowej muzyki – Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, a także zespół Coldplay pod przewodnictwem Chrisa Martina. Widowisko rozpoczęła Madonna, która wjechała na murawę stadionu samochodem terenowym, prowadzonym przez legendy brazylijskiego futbolu – Ronaldo i Ronaldinho. Królowa Popu wykonała specjalną wersję swojego hitu „Music”, wprowadzając publiczność w klimat muzycznego święta. Następnie na scenie pojawił się znany wenezuelski dyrygent Gustavo Dudamel, prowadząc połączone orkiestry New York Philharmonic oraz Simón Bolívar Symphony Orchestra. Wspólnie z Muppetami wykonali stadionowy klasyk „Seven Nation Army” zespołu The White Stripes. W kolejnych częściach show publiczność mogła podziwiać występy takich gwiazd, jak BTS, Justin Bieber oraz Shakira, która wraz z Burna Boy wykonała hymn mundialu. Kulminacją był wspólny występ wszystkich artystów, a na scenie pojawił się także dziecięcy chór PS22 Chorus ze Staten Island oraz liczna reprezentacja Muppetów. Hiszpania rządzi światowym futbolem. 16 najważniejszych tytułów w pięć lat Hiszpania potwierdziła swoją dominację w światowym futbolu. Po triumfie na Euro 2024 reprezentacja mężczyzn sięgnęła w niedzielę także po mistrzostwo świata, pokonując w finale Argentynę 1:0. Tym samym powtórzyła wyczyn z lat 2008–2010, gdy po…

Podzielone opinie i fala krytyki Mimo imponującej obsady i barwnej oprawy, show nie wywołało takiego entuzjazmu, jakiego oczekiwano. Występ spotkał się z chłodnym przyjęciem zarówno wśród widzów, jak i komentatorów sportowych oraz artystów. Wayne Rooney, legenda angielskiej piłki, komentując finał dla brytyjskiej telewizji, nie krył rozczarowania: Dla mnie najlepsza była chwila, w której to się skończyło. Lubię wielu z tych artystów, ale uważam, że to było beznadziejne. Naprawdę. Po prostu mnie to nie porwało. Chciałem, żeby piłka nożna wróciła na boisko. Sceptycznie o widowisku wypowiedział się także Roy Keane, były kapitan reprezentacji Irlandii i Manchesteru United. „To było trochę rozczarowujące, myślę, że ludzie na stadionie bawili się lepiej niż my. Ale zawsze miło jest zobaczyć Shakirę” – stwierdził w studiu ITV.

Głos artystów: od ironii po otwartą krytykę Robert Smith, lider zespołu The Cure, jeszcze przed rozpoczęciem finału wyraził swoje niezadowolenie z pomysłu organizowania halftime show podczas mundialu. W mediach społecznościowych odniósł się do rzymskiej zasady „chleba i igrzysk”, sugerując, że widowisko ma odwracać uwagę od ważniejszych spraw. Po fali komentarzy Smith doprecyzował, że jego krytyka nie dotyczy artystów, lecz samej idei muzycznego show w przerwie finału mistrzostw świata. Liam Gallagher, wokalista Oasis i zapalony kibic piłki nożnej, relacjonował widowisko na platformie X z charakterystycznym dla siebie sarkazmem. „To wygląda jak jakaś chora jazda (...) Ta rozrywka w przerwie meczu mogła mnie przeciągnąć na drugą stronę” – napisał Gallagher, podsumowując artystyczny kolaż, który powstał na MetLife Stadium. Wśród licznych komentarzy znalazła się jednak pochwała dla minimalistycznego, akustycznego występu Justina Biebera: „Justin rządzi”. Gwizdy na finale mundialu. Donald Trump "wprosił się" do świętowania z piłkarzami Gorąca – nie tylko z powodów emocji sportowych - atmosfera panowała w niedzielę na MetLife Stadium w New Jersey. Prezydent USA Donald Trump i szef FIFA Gianni Infantino zostali wygwizdani przez kibiców podczas ceremonii wręczenia trofeum po finale…