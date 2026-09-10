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To była formalność. Polscy siatkarze świetnie rozpoczęli ME

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (16:39)

Siatkarze reprezentacji Polski bez większych problemów pokonali reprezentację Portugalii 3:0 (25:12, 25:18, 25:20) w pierwszym meczu mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla zespołu zdobył Bartłomiej Bołądź - 9.

To była formalność. Polscy siatkarze świetnie rozpoczęli ME
Polscy siatkarze rozpoczęli mistrzostwa Europy od zwycięstwa (autor zdjęcia: DAREK DELMANOWICZ) /PAP

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w piątek będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem.

W drugim czwartkowym spotkaniu grupy B Izrael zagra z Ukrainą.

Wkrótce więcej informacji. 


Źródło: RMF24
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