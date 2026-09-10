To była formalność. Polscy siatkarze świetnie rozpoczęli ME

RMF24

Siatkarze reprezentacji Polski bez większych problemów pokonali reprezentację Portugalii 3:0 (25:12, 25:18, 25:20) w pierwszym meczu mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla zespołu zdobył Bartłomiej Bołądź - 9.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w piątek będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem.

W drugim czwartkowym spotkaniu grupy B Izrael zagra z Ukrainą.

Wkrótce więcej informacji.