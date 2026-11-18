RMF24

„Liczyliśmy, że zajmiemy drugie miejsce w grupie i powalczymy o awans do dywizji A w barażach” – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po remisie 1:1 ze Szwecją, kończącym występy Biało-Czerwonych w Lidze Narodów. Szkoleniowiec mówił też o nowych, młodych zawodników do kadry, a także zdenerwował się na jednego z dziennikarzy.

We wtorek wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zremisowała ze Szwecją 1:1 we Wrocławiu i utrzymała się w drugiej dywizji Ligi Narodów. Podopieczni Jana Urbana zajęli trzecie miejsce w grupie B4.

To był niezły mecz w wykonaniu Polaków. Szwedzi byli groźni zwłaszcza po stałych fragmentach gry. Praktycznie po każdym rzucie rożnym czy rzucie wolnym w polu karnym Polaków robiło się niebezpiecznie.

Tak, mieliśmy dużo problemów ze stałymi fragmentami gry. Wszyscy mają jednak problemy ze stałymi fragmentami gry Szwedów. Widocznie dużo czasu na to poświęcili, ale nie teraz, a na mistrzostwach świata. Wiedzą, że w tym elemencie są dobrzy, mają dużo rozwiązań i chcą to wykorzystać. Trudno wybronić te ich stałe fragmenty gry. Mieliśmy problemy, ale nie straciliśmy gola po stałym fragmencie gry. Dzisiaj zespół, który jest dobry w stałych fragmentach gry, chce to wykorzystać na maksa. Znacznie trudniej zdobyć gola po akcji - powiedział po spotkaniu selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.

Jednym z bohaterów polskiego zespołu był debiutujący w reprezentacji Sławomir Abramowicz. Szkoleniowiec chwalił bramkarza, ale dopatrzył się kilku błędów.

Oceniam go dobrze, bo znakomicie wybronił dwie sytuacje. Ale widziałem też, że w niektórych momentach był nerwowy. Kiedy wydawało się, że złapie, to piąstkował. Ale to debiut, a w debiucie zawsze są nerwy. Można go mimo wszystko ocenić pozytywnie. Nie chcę mówić, że gdyby bronił w meczu z Rumunią, to wynik byłby inny. Tego nie powiem - dodał.

„Liczyliśmy na więcej”

Meczem ze Szwecją reprezentacja Polski zakończyła rozgrywki w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce w swojej grupie i utrzymali się w dywizji B.

Liczyliśmy na więcej. Liczyliśmy, że zajmiemy drugie miejsce w grupie i powalczymy o awans do dywizji A w barażach. Wszystko się popsuło w meczach z Bośnią, w których mogliśmy osiągnąć znacznie więcej niż jeden punkt. U siebie zasłużyliśmy na więcej niż na remis, a na wyjeździe nie zasłużyliśmy na porażkę - ocenił cały sezon w Lidze Narodów Jan Urban.

Opiekun Biało-Czerwonych mówił też o wprowadzaniu nowych, młodych zawodników do kadry. Jak zauważył, to proces, który musi potrwać.

Zdecydowana większość tych młodych zawodników jest na etapie zdobywania doświadczenia europejskiego, zdobywania doświadczenia w nowym klubie. To nie są zawodnicy, którzy są pewniakami w swoich klubach. Mimo to dostali swoją szansę w reprezentacji. Teraz na pewno mamy większą możliwość wyboru, bo ich poznaliśmy i wiemy, na co ich stać. Taka adaptacja musi jednak potrwać, nawet z dwa lata. To nie te czasy, kiedy ja wyjeżdżałem, mając 27 lat i doświadczenie - wyjaśnił.

Trener w pewnym momencie trochę się też zdenerwował, kiedy jeden z dziennikarzy zapytał, czy obecna reprezentacja nie jest najgorszą od 30 lat.

Teraz powinienem wstać i wyjść. Czy musimy zawsze szukać czegoś negatywnego? Zawsze są jakieś statystyki. Nie wiem, czy w poprzednich latach reprezentacja była lepsza, czy gorsza. Mamy reprezentację, jaką mamy, to mieszanka młodości z doświadczeniem i chyba trochę musimy poczekać, aby wskoczyli na najwyższy poziom - podsumował selekcjoner reprezentacji Polski.