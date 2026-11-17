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Bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja Biało-Czerwonych rozpocznie wtorkowe spotkanie ze Szwecją. Selekcjoner Jan Urban zdecydował się na kilka zmian w wyjściowym składzie. Debiut w seniorskiej kadrze ma zaliczyć bramkarz Sławomir Abramowicz.

Biało-Czerwoni przystąpią do meczu po porażce 1:2 z Rumunią. Ten wynik sprawił, że polska drużyna nie ma już szans na awans na wyższe miejsce niż trzecie w grupie.

Stawką spotkania ze Szwecją pozostaje uniknięcie ostatniej pozycji, oznaczającej konieczność gry w barażach o utrzymanie. Polska ma obecnie o punkt więcej od Rumunii.

Reprezentacja Szwecji zapewniła sobie wcześniej awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Abramowicz między słupkami, Lewandowski na ławce

W bramce ma wystąpić Sławomir Abramowicz. Dla golkipera będzie to pierwszy mecz w seniorskiej reprezentacji Polski.

Do składu wraca Jan Bednarek, który nie zagrał w Bukareszcie z powodu zawieszenia za kartki. W środku obrony ma stworzyć duet z Kacprem Potulskim. Na bokach defensywy wystąpią Arkadiusz Pyrka i Oskar Kubiak.

Z powodu zawieszenia nie może zagrać Jakub Kiwior. Po meczu z Rumunią wykluczony jest także Matty Cash, u którego stwierdzono wstrząśnienie mózgu.

W drugiej linii zagrają Wiktor Nowak, Sebastian Szymański oraz wracający po urazie Piotr Zieliński. W ataku szkoleniowiec postawił na Adriana Benedyczaka, a Robert Lewandowski rozpocznie spotkanie wśród rezerwowych.

Skład Polski:

Sławomir Abramowicz – Arkadiusz Pyrka, Jan Bednarek, Kacper Potulski, Oskar Kubiak – Wiktor Nowak, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński – Nicola Zalewski, Reguła, Adrian Benedyczak.