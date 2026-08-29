Tadej Pogacar miał groźną kraksę. Lider wycofał się z wyścigu Vuelta a España

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Kolarz Tadej Pogacar (tegoroczny zwycięzca Tour de France) po kraksie w peletonie na ósmym etapie wycofał się z wyścigu Vuelta a España. Słoweniec był zakrwawiony, miał rozcięty lewy łuk brwiowy i mocno potłuczony bark.

Tadej Pogacar (z lewej, w czerwonym stroju) na starcie 8. etapu Vuelta a España/fot. Javier Lizon

Tadej Pogacar (z lewej, w czerwonym stroju) na starcie 8. etapu Vuelta a España/fot. Javier Lizon / PAP/EPA

Lider miał wypadek około 30 km przed metą ósmego etapu wyścigu Vuelta a España. W kraksie na prostym odcinku drogi brało udział kilku zawodników. Peleton do czasu wyjaśnienia sytuacji zwolnił.

Pogacar w wyniku upadku miał rozcięty lewy łuk brwiowy i mocno potłuczony bark. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, że zawodnik UAE Team Emirates-XRG był zakrwawiony. Z ręką na temblaku odjechał ambulansem do szpitala.

Słoweniec w Vuelcie startował dotąd tylko raz – w 2019 roku był trzeci. Od tego czasu 27-letni obecnie zawodnik pięć razy wygrał Tour de France (2020-21, 2024-26) oraz Giro d’Italia w jedynym starcie w 2024 roku. Zależało mu, aby dołączyć do grona ośmiu kolarzy, którzy w trakcie kariery wygrali trzy największe toury.

Słoweniec pod koniec września miał w planach start w mistrzostwach świata w Montrealu.